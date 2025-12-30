Кабмін пропонує зміни до Закону про державну допомогу бізнесу

Кабмін зареєстрував законопроєкт про відновлення дії норм щодо державної допомоги бізнесу.

Кабінетом Міністрів України зареєстровано у Верховній Раді законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» щодо відновлення дії його окремих норм, особливостей їх застосування під час дії правового режиму воєнного стану та удосконалення проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання» (реєстр. №14345). Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєктом пропонується внести до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» такі зміни:

передбачити визначення термінів «дата надання державної допомоги / дата надання незначної допомоги», «важливий проект спільного інтересу сторін Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншої сторони», «економічна діяльність», «незначна допомога», нову редакцію термінів «державна допомога суб’єктам господарювання», «послуги, що становлять загальний економічний інтерес» з метою гармонізації Закону з acquis ЄС;

відновити дію Закону України «Про державну допомогу субʼєктам господарювання» у повному обсязі, окрім територій України, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих РФ та для яких не визначені дати завершення бойових дій або тимчасової окупації, встановивши, що норми статей 9-16 Закону та інші норми законодавства України, що випливають із них, не застосовуються на таких територіях, а також протягом року з дати завершення бойових дій або тимчасової окупації;

встановити, що державна допомога є допустимою, якщо надається на відшкодування збитків, спричинених надзвичайними ситуаціями, при дотриманні відповідних умов;

визначити, що до повноважень Антимонопольного комітету належатиме визначення: порядку визначення обсягу державної допомоги для окремих форм державної допомоги; умов, за яких діяльність не вважається економічною діяльністю, та інших умов, за яких заходи з підтримки суб’єктів господарювання не належать до державної допомоги та не потребують подання до Уповноваженого органу повідомлення про нову державну допомогу; умов віднесення підтримки за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів до незначної допомоги;

встановити, що державна допомога, передбачена Законом України № 2134-IX «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» та Законом України № 2175-IX «Про внесення зміни до пункту 5-2 розділу 9 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» щодо застосування його положень під час дії воєнного стану», яка надана під час дії воєнного стану, а також надавачі якої звільнялися від обов’язку повідомлення про нову державну допомогу та про пропозиції щодо внесення змін до умов чинної державної допомоги, та строк дії якої ще не завершився, є чинною державною допомогою;

передбачити, що для підтримки малого та середнього бізнесу запроваджуються окремі відповідні програми державної допомоги, що надається в умовах правового режиму воєнного стану, тощо.

