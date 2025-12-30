  1. В Украине

Украина будет уплачивать ЕСВ за гражданских и военных, находящихся в плену — закон вступит в силу с 1 января

20:56, 30 декабря 2025
Закон в марте подписал Владимир Зеленский.
Государство будет уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ) за гражданских лиц, находящихся в российском плену. Соответствующие нормы предусмотрены Законом № 4280-IX, который вступает в силу с начала 2026 года.

Согласно закону, ЕСВ будет уплачиваться за весь период пребывания человека в плену, а также в течение шести месяцев после его освобождения.

Кроме того, государство возьмет на себя уплату ЕСВ и за военнослужащих, находящихся в плену и в силу особенностей прохождения службы не получающих денежного обеспечения.

Ранее мы сообщали, что данный закон направлен на урегулирование вопроса пенсионного и социального страхования лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

В соответствии с положениями этого закона за указанную категорию граждан уплату единого социального взноса (ЕСВ) будет осуществлять Пенсионный фонд Украины. Это позволит включить периоды пребывания в плену в страховой стаж таких лиц, что является необходимым условием для реализации их прав на пенсионное обеспечение, а также получение других социальных выплат в соответствии с действующим законодательством.

Также документ устанавливает, что в случае освобождения таких лиц они будут иметь право на уплату ЕСВ за счет государства в течение шести месяцев после освобождения.

Кроме того, Закон устраняет противоречия в действующих нормах и уточняет механизм финансирования взноса за счет государственного бюджета. Это повысит уровень социальной защиты освобожденных лиц и обеспечит им финансовую стабильность.

