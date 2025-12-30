Україна сплачуватиме ЄСВ за цивільних та військових, які перебувають у полоні – закон почне діяти з 1 січня

Закон у березні підписав Володимир Зеленський.

Держава сплачуватиме єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за цивільних осіб, які перебувають у російському полоні. Відповідні норми передбачені Законом № 4280-IX, який набирає чинності з початку 2026 року.

Згідно із законом, ЄСВ сплачуватиметься за весь період перебування людини в полоні, а також протягом шести місяців після її звільнення.

Крім того, держава братиме на себе сплату ЄСВ і за військовослужбовців, які перебувають у полоні та через особливості проходження служби не отримують грошового забезпечення.

Раніше ми повідомляли, що даний закон спрямований на врегулювання питання пенсійного і соціального страхування осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Відповідно до положень цього закону за вказану категорію громадян сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) здійснюватиме Пенсійний фонд України. Це дозволить включити періоди перебування у полоні до страхового стажу таких осіб, що є необхідною умовою для реалізації їхніх прав на пенсійне забезпечення, а також отримання інших соціальних виплат відповідно до чинного законодавства.

Також документ встановлює, що у разі звільнення таких осіб вони матимуть право на сплату ЄСВ за рахунок держави протягом шести місяців після звільнення.

Крім того, Закон усуває суперечності у чинних нормах і уточнює механізм фінансування внеску за рахунок державного бюджету. Це підвищить рівень соціального захисту звільнених осіб і забезпечить їм фінансову стабільність.

