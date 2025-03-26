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Сплата ЄСВ за осіб, які були позбавлені свободи через збройну агресію — Зеленський підписав закон

11:55, 26 березня 2025
Закон гарантує сплату ЄСВ для осіб, позбавлених свободи через збройну агресію, з метою забезпечення їхніх пенсійних та соціальних прав.
Сплата ЄСВ за осіб, які були позбавлені свободи через збройну агресію — Зеленський підписав закон
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Президент Володимир Зеленський підписав Закон щодо сплати ЄСВ за осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України 4280-IX (законопроект 11122).

Даний закон спрямований на врегулювання питання пенсійного і соціального страхування осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Відповідно до положень цього закону за вказану категорію громадян сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) здійснюватиме Пенсійний фонд України. Це дозволить включити періоди перебування у полоні до страхового стажу таких осіб, що є необхідною умовою для реалізації їхніх прав на пенсійне забезпечення, а також отримання інших соціальних виплат відповідно до чинного законодавства.

Також документ встановлює, що у разі звільнення таких осіб вони матимуть право на сплату ЄСВ за рахунок держави протягом шести місяців після звільнення.

Крім того, Закон усуває суперечності у чинних нормах і уточнює механізм фінансування внеску за рахунок державного бюджету. Це підвищить рівень соціального захисту звільнених осіб і забезпечить їм фінансову стабільність.

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