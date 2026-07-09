На Одещині відкрили ще дев’ять пляжів: один з них — у Чорноморську

В Одеській області після проведення необхідних перевірок відкрили ще дев’ять пляжів — вісім в Одесі та один у Чорноморську.

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В Одеській області після проведення необхідних перевірок дозволили роботу ще дев’яти пляжних зон. Із них вісім розташовані в Одесі, ще одна — у Чорноморську. Таким чином, нині на узбережжі регіону офіційно відкриті 36 пляжних ділянок.

Як повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації, перед відкриттям усі пляжі пройшли відповідні обстеження та отримали необхідні погодження для прийому відпочивальників.

В Одесі доступними для відвідування є пляжні зони «Великофонтанський», «Дельфін», «Калетон», інклюзивний пляж «Без меж», «Ланжерон», «Аркадія», «Курортний», муніципальний пляж на 10-й станції Великого Фонтану, «Золотий берег», пляж «Для осіб з інвалідністю», «Чайка», а також дві ділянки пляжу «Відрада».

Крім того, для відпочинку відкрито центральний міський комунальний пляж у Чорноморську, який розташований за адресою: вулиця Пляжна, 15.

В ОВА закликали громадян неухильно дотримуватися правил безпеки під час перебування на узбережжі. У разі оголошення повітряної тривоги відпочивальники повинні негайно залишити пляж і пройти до найближчого укриття.

Нагадаємо, на Одещині знайшли тіло 10-річної дівчинки, яку майже три тижні тому течією віднесло в море під час купання на надувному колі.

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