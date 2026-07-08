Шукали майже три тижні: на Одещині знайшли тіло 10-річної дівчинки, яку течією віднесло в море

На Одещині знайшли тіло 10-річної дівчинки, яку майже три тижні тому течією віднесло в море під час купання на надувному колі.

фото: ДСНС

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В Одеській області знайшли тіло 10-річної Софії Потьомкіної, яку майже три тижні тому віднесло у відкрите море. Про це повідомили у поліції.

Трагічний випадок стався 19 червня на одному зі стихійних пляжів у селі Сичавка. Дівчинка купалася в морі на надувному колі, коли сильна течія почала стрімко відносити її від берега. Прабабуся намагалася врятувати дівчинку, однак не змогла.

Незважаючи на масштабну пошуково-рятувальну операцію, знайти дитину живою не вдалося.

7 липня місцеві жителі виявили у воді поблизу міста Південне тіло дитини. Правоохоронці підтвердили, що загиблою є 10-річна Софія Потьомкіна.

Для встановлення остаточної причини смерті тіло дитини направили на проведення судовомедичної експертизи.

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