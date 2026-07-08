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Искали почти три недели: в Одесской области нашли тело 10-летней девочки, которую течением унесло в море

14:11, 8 июля 2026
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В Одесской области нашли тело 10-летней девочки, которую почти три недели назад течением отнесло в море во время купания на надувном круге.
Искали почти три недели: в Одесской области нашли тело 10-летней девочки, которую течением унесло в море
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В Одесской области нашли тело 10-летней Софии Потемкиной, которую почти три недели назад унесло в открытое море. Об этом сообщили в полиции.

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Трагедия произошла 19 июня на одном из стихийных пляжей в селе Сычавка. Девочка купалась в море на надувном круге, когда сильное течение стало стремительно уносить ее от берега. Прабабушка пыталась спасти ребенка, однако сделать это не смогла.

Несмотря на масштабную поисково-спасательную операцию, найти девочку живой не удалось.

7 июля местные жители обнаружили в воде возле города Южный тело ребенка. Правоохранители подтвердили, что погибшей является 10-летняя София Потемкина.

Для установления окончательной причины смерти тело ребенка направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

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