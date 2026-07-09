В Одесской области открыли еще девять пляжей: один из них — в Черноморске

В Одесской области после проведения необходимых проверок открыли еще девять пляжей – восемь в Одессе и один в Черноморске.

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В Одесской области после проведения необходимых проверок разрешили работу еще девяти пляжных зон. Из них восемь расположены в Одессе, еще одна — в Черноморске. Таким образом, сейчас на побережье региона официально открыты 36 пляжных участков.

Как сообщили в Одесской областной военной администрации, перед открытием все пляжи прошли соответствующие обследования и получили необходимые согласования для приема отдыхающих.

В Одессе доступными для посещения являются пляжные зоны «Великофонтанский», «Дельфин», «Калетон», инклюзивный пляж «Без границ», «Ланжерон», «Аркадия», «Курортный», муниципальный пляж на 10-й станции Большого Фонтана, «Золотой берег», пляж «Для лиц с инвалидностью», «Чайка», а также два участка пляжа «Отрада».

Кроме того, для отдыха открыт центральный городской коммунальный пляж в Черноморске, который расположен по адресу: улица Пляжная, 15.

В ОВА призвали граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности во время пребывания на побережье. В случае объявления воздушной тревоги отдыхающие должны немедленно покинуть пляж и пройти в ближайшее укрытие.

Напомним, в Одесской области нашли тело 10-летней девочки, которую почти три недели назад течением унесло в море во время купания на надувном круге.

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