Верховный Суд разъяснил, когда изменение предмета иска не меняет корпоративный характер спора

Изменение предмета иска с истребования доли в уставном капитале на истребование внесенного в него имущества не изменяет корпоративного характера спора, если основания иска остаются неизменными.

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Изменение предмета иска с требования о возврате доли в уставном капитале общества на требование об истребовании имущества, которое было вкладом в уставный капитал, само по себе не изменяет корпоративную природу спора, если основания иска остаются неизменными и отсутствуют доказательства утраты таким имуществом статуса вклада в уставный капитал и приобретения его как самостоятельного объекта гражданских прав вне корпоративных отношений. При таких обстоятельствах спор подлежит рассмотрению по правилам хозяйственного судопроизводства.

К такому выводу пришел Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела №910/10905/21

Истец обратилась в суд с требованиями о признании недействительными договоров отчуждения 100 % доли в уставном капитале ООО «СР113», решений участника общества, актов приема-передачи доли и соответствующих регистрационных действий. Она утверждала, что была введена в заблуждение при оформлении схемы получения займа под залог принадлежащего ей недвижимого имущества, которое впоследствии было внесено в уставный капитал общества и отчуждено третьим лицам.

После отмены Верховным Судом предыдущих решений об удовлетворении иска и направления дела на новое рассмотрение истец изменила предмет иска и просила истребовать из незаконного владения ответчика жилой дом и земельные участки, которые ранее были внесены в уставный капитал общества.

Хозяйственный суд закрыл производство по делу, посчитав, что после изменения предмета иска спор фактически касается истребования недвижимого имущества между физическими лицами и подлежит рассмотрению по правилам гражданского судопроизводства.

Апелляционный хозяйственный суд отменил это определение. Суд отметил, что истец не изменяла основания иска, а лишь изменила способ защиты. При этом спорное имущество продолжало рассматриваться как имущественный вклад в уставный капитал общества, а материалы дела не содержали доказательств того, что оно утратило этот статус.

Выводы Верховного Суда

Пересматривая дело, КХС ВС согласился с выводами апелляционного суда. Верховный Суд подчеркнул, что для определения юрисдикции решающее значение имеет характер спорных правоотношений, а не только формальный состав сторон или формулировка исковых требований.

Суд обратил внимание, что первоначальный спор возник из сделок относительно 100 % доли в уставном капитале общества и был непосредственно связан с корпоративными правами. Изменение истцом способа защиты с возврата корпоративной доли на истребование имущества не изменило фактических обстоятельств, на которых основываются исковые требования.

КХС ВС также учел, что на момент принятия решения о закрытии производства по делу отсутствовали какие-либо доказательства того, что спорное имущество перестало быть вкладом в уставный капитал общества и было приобретено ответчиком как обычное недвижимое имущество вне корпоративных отношений.

При таких обстоятельствах вывод местного хозяйственного суда об утрате спором корпоративного характера и необходимости его рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства был преждевременным. Установление обстоятельств относительно дальнейшего правового статуса спорного имущества должно осуществляться при рассмотрении дела по существу. Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения и согласился с выводом апелляционного хозяйственного суда о необходимости продолжения рассмотрения дела хозяйственным судом.

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