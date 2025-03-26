Уплата ЕСВ за лиц, лишенных свободы из-за вооруженной агрессии — Зеленский подписал закон

Закон гарантирует уплату ЕСВ для лиц, лишенных свободы из-за вооруженной агрессии, с целью обеспечения их пенсионных и социальных прав.

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Президент Владимир Зеленский подписал Закон о выплате ЕСВ для лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины 4280-IX (законопроект 11122).

Этот закон направлен на урегулирование вопроса пенсионного и социального страхования лиц, в отношении которых установлено факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

В соответствии с положениями этого закона за указанную категорию граждан уплату единого социального взноса (ЕСВ) будет осуществлять Пенсионный фонд Украины. Это позволит учитывать периоды пребывания в плену в страховой стаж таких лиц, что является необходимым условием для реализации их прав на пенсионное обеспечение, а также получения других социальных выплат в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, документ устанавливает, что в случае освобождения таких лиц они будут иметь право на уплату ЕСВ за счет государства в течение шести месяцев после освобождения.

Также Закон устраняет противоречия в действующих нормах и уточняет механизм финансирования взноса за счет государственного бюджета. Это повысит уровень социального защиты освобожденных лиц и обеспечит им финансовую стабильность.

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