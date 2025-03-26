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Мигранты в «подвешенном» состоянии – США временно приостановили рассмотрение заявок на грин-карты для беженцев

11:37, 26 марта 2025
Администрация США приостановила обработку грин-карт для беженцев в рамках усиленной проверки мигрантов.
Мигранты в «подвешенном» состоянии – США временно приостановили рассмотрение заявок на грин-карты для беженцев
Фото: se.usembassy.gov
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Администрация США временно остановила обработку заявок на грин-карты для некоторых категорий лиц, в частности для беженцев. Это стало частью более широкой стратегии по усиленной проверке мигрантов, сообщает телеканал CBS News.

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) приняла решение приостановить обработку запросов на постоянное проживание от лиц, получивших статус беженца или убежища. Этот шаг оставит многих иммигрантов в правовом «подвешенном» состоянии. В частности, беженцы, которые проходят долговременные проверки безопасности и медицинские осмотры перед въездом в США, теперь не могут завершить процесс получения грин-карты.

Администрация Трампа подтвердила, что это временное прекращение является частью выполнения указов президента, ставящих под сомнение проверки иммигрантов во времена предыдущей администрации. В частности, в заявлении Министерства внутренней безопасности указано, что приостановление необходимо для дополнительных проверок, чтобы выявить возможные случаи мошенничества и угрозы для общественной и национальной безопасности.

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США беженец иммигранты

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