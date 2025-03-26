Мігранти в «підвішеному» стані – США тимчасово призупинили розгляд заявок на грін-карти для біженців

Адміністрація США припинила обробку грін-карт для біженців в рамках посиленої перевірки мігрантів.

Фото: se.usembassy.gov

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Адміністрація США тимчасово зупинила обробку заявок на грін-карти для деяких категорій осіб, зокрема для біженців. Це стало частиною ширшої стратегії по посиленій перевірці мігрантів, повідомляє телеканал CBS News.

Служба громадянства та імміграції США (USCIS) ухвалила рішення призупинити обробку запитів на постійне проживання від осіб, які отримали статус біженця або притулку. Цей крок залишить багатьох іммігрантів у правовому «підвішеному» стані. Зокрема, біженці, які проходять довготривалі перевірки безпеки та медичні огляди перед в’їздом до США, тепер не можуть завершити процес отримання грін-карти.

Адміністрація Трампа підтвердила, що це тимчасове припинення є частиною виконання указів президента, що ставлять під сумнів перевірки іммігрантів за часів попередньої адміністрації. Зокрема, у заяві Міністерства внутрішньої безпеки зазначено, що призупинення необхідне для додаткових перевірок, щоб виявити можливі випадки шахрайства та загрози для громадської та національної безпеки.

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