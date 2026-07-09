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ВККС затвердила нові форми декларацій доброчесності та родинних зв’язків суддів – документи

14:54, 9 липня 2026
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Судді тепер мають заповнювати нові форми декларацій доброчесності та родинних зв’язків.
ВККС затвердила нові форми декларацій доброчесності та родинних зв’язків суддів – документи
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила нові форми декларацій доброчесності та родинних зв’язків для кандидатів на посади суддів і суддів.

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Заповнення та подання декларацій на офіційному вебсайті Комісії можливе з 9 липня 2026 року за цим посиланням.

Крім того, ВККС затвердила нові правила заповнення та подання цих декларацій.

Як зазначили у Комісії, зміни пов’язані з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Закону України «Про Вищу раду правосуддя» щодо удосконалення декларацій доброчесності судді та родинних зв’язків судді».

У зв’язку із цим ВККС внесла відповідні зміни до власних нормативно-правових актів, зокрема до Регламенту Комісії.

Цими змінами вдосконалено порядок проведення перевірки декларацій доброчесності та родинних зв’язків судді, забезпечено визначеність, прозорість цієї перевірки і процесуальні гарантії.

Як зміниться перевірка декларацій

У ВККС звертають увагу, що неподання, умисне або внаслідок грубої недбалості несвоєчасне подання суддею декларації доброчесності та родинних зв’язків судді або декларування в ній завідомо недостовірних (зокрема неповних) відомостей або тверджень мають наслідком дисциплінарну відповідальність.

Перевірка декларацій здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідно до Регламенту Комісії.

Основними новелами оновленого порядку проведення перевірки декларацій є:

  • ухвалення Комісією рішень у два етапи: про проведення перевірки або про відмову в її проведенні; за результатами перевірки;
  • визначення підстав для відмови у проведенні перевірки;
  • встановлення чітких процесуальних строків: до одного місяця – для вирішення питання про проведення або відмову у проведенні перевірки; до шести місяців – для здійснення перевірки;
  • визначення предмета перевірки: достовірність і повнота відомостей (тверджень), зазначених у декларації; факт її неподання або несвоєчасного подання;
  • встановлення вимог до повідомлень про можливе неподання чи несвоєчасне подання декларації, а також про можливу недостовірність або неповноту відомостей чи тверджень, викладених у ній;
  • закріплення процесуальних прав судді під час проведення перевірки, зокрема права на оскарження рішень Комісії.

Також Комісія повідомила, що повідомлення про можливе неподання чи несвоєчасне подання декларації, а також про можливу недостовірність або неповноту відомостей чи тверджень, викладених у ній, надіслані до ВККС до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Закону України «Про Вищу раду правосуддя» щодо удосконалення декларацій доброчесності судді та родинних зв’язків судді» та не розглянуті на день набрання ним чинності, підлягають перевірці за правилами, що визначені цим Законом.

За такими повідомленнями ВККС має ухвалити рішення про проведення перевірки або про відмову у її проведенні до 1 жовтня 2026 року.

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