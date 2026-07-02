Вступ до профтехів стартував: як пройти без НМТ та які документи потрібно подати до 1 вересня

Вступникам не потрібно складати НМТ, а документи можна подати особисто або онлайн до 1 вересня.

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З 1 липня в Україні стартувало подання заяв на вступ до закладів професійної освіти. Вступники можуть подати документи для навчання за кошти державного або регіонального замовлення, а також за контрактом.

Вступати можуть випускники 9 і 11 класів, а також дорослі, які планують здобути нову професію. Для вступу до закладів професійної освіти складати національний мультипредметний тест (НМТ) не потрібно.

У Міністерстві освіти і науки зазначають, що сьогодні ринок праці потребує електриків, зварювальників, будівельників, слюсарів, верстатників, кухарів та інших кваліфікованих фахівців. Професійна освіта дає можливість отримати практичні навички, швидше розпочати кар’єру, досягти фінансової незалежності або започаткувати власну справу.

Умови вступу, перелік необхідних документів, строки їх подання та зарахування кожен заклад професійної освіти визначає самостійно. Як правило, вступникам потрібно пройти співбесіду або вступні випробування.

Обрати професію та заклад освіти можна на платформі «Професійний коледж», де зібрано інформацію про навчальні заклади з усієї України. Каталог дозволяє відфільтрувати коледжі за областю, переглянути перелік професій і знайти контакти приймальної комісії.

Подати заяву на вступ необхідно до 1 вересня. Це можна зробити особисто в закладі освіти або онлайн через електронний кабінет на сайті ЄДЕБО.

Для вступу зазвичай необхідні:

заява;

документ про освіту та додаток до нього;

медична довідка;

фотокартки;

копія документа, що посвідчує особу;

документи, які підтверджують право на пільги (за наявності);

для військовозобов'язаних — копія військово-облікового документа: військового квитка, тимчасового посвідчення військовозобов'язаного або посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Тривалість навчання у професійному коледжі становить від шести місяців до трьох років залежно від обраної професії, рівня освіти вступника та його попередньої кваліфікації. Студенти можуть отримувати стипендію від 1250 гривень, а також, за потреби, проживати в гуртожитку.

Як зазначили в МОН, нині особливо високий попит мають фахівці для енергетики, залізничного транспорту, робототехніки та приладобудування. За окремими технічними спеціальностями на одного фахівця припадає понад десять вакансій, що відкриває випускникам широкі можливості для працевлаштування одразу після завершення навчання.

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