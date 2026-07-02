Звільнення і повторне прийняття в одному місяці: чи треба двічі платити 21 618 грн для збереження бронювання

Військовозобов’язаним працівникам критично важливих підприємств та установ, включених до списків, має нараховуватися щомісячна зарплата не нижче мінімальної, помноженої на коефіцієнт 2,5.

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Під час бронювання військовозобов’язаних працівників важливо коректно визначати відповідність зарплатному критерію. Для цього враховуються всі нараховані підприємством виплати за місяць, однак лише ті, що належать до відповідного звітного періоду та фактично нараховані за нього.

Як зазначає Пенсійний фонд України, військовозобов’язаним працівникам критично важливих підприємств та установ, які включаються до списків, має бути нарахована щомісячна заробітна плата протягом строку відстрочки не нижче розміру мінімальної заробітної плати, помноженої на коефіцієнт 2,5.

Винятки передбачені для:

державних і комунальних підприємств та організацій;

господарських товариств із державною або комунальною часткою понад 50%;

товариств із 100% державною або комунальною часткою в капіталі;

резидентів «Дія Сіті»;

релігійних організацій як юридичних осіб;

окремих суб’єктів енергетики, інфраструктури та операторів газорозподільних систем, визначених у порядку бронювання (постанова КМУ від 27.01.2023 №76).

Інформація про нараховану щомісячну заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) формується на підставі актуальних даних реєстру застрахованих осіб.

ПФУ уточнив, що виплати за дні тимчасової непрацездатності враховуються лише в тій частині, яка припадає на відповідний місяць. У разі внутрішнього сумісництва на одному підприємстві до розрахунку береться сукупний дохід працівника. Також до загального розрахунку включаються всі виплати, нараховані підприємством за відповідний період, тоді як доходи, отримані від інших страхувальників, не враховуються.

Окремо зазначається, що у випадку звільнення та повторного прийняття працівника в межах одного місяця на тому ж підприємстві враховується сукупний дохід.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», процес бронювання військовозобов’язаних в Україні вчергове зазнає змін, перетворюючись на механізм жорсткішого економічного та фінансового контролю. Кабінет Міністрів України переглянув підхід до визначення підприємств критично важливими, змістивши акцент на прозорість доходів, податкову дисципліну та реальне значення бізнесу для обороноздатності й функціонування держави в умовах воєнного стану.

Ключовим рішенням Уряду стало встановлення жорстких мінімумів офіційної заробітної плати, що є обов’язковою умовою для бронювання. Цей крок фактично запроваджує елементи «економічного бронювання».

Для підтвердження статусу критичності та бронювання працівника рівень середньої зарплати на підприємстві має становити не менше трьох мінімальних заробітних плат — 25 941 грн. Уряд зберіг гнучкіший підхід для територій, що перебувають у зоні активних дій або близько до фронту. Для них поріг встановлено на рівні 2,5 мінімальних зарплат — 21 618 грн.

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