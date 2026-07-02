Працівникам апаратів судів підвищать зарплати: уряд запровадив нові коефіцієнти

Уряд запровадив коефіцієнти підвищення окладів для працівників апаратів судів із підвищеним навантаженням.

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Кабінет Міністрів ухвалив постанову про застосування додаткових коефіцієнтів до посадових окладів державних службовців апаратів місцевих загальних судів, які працюють в умовах підвищеного навантаження.

Відповідно до рішення, передбачено такі коефіцієнти підвищення:

1,2 — у разі перевищення навантаження більш ніж на 50%;

1,3 — у разі перевищення понад 100%;

1,4 — у разі перевищення понад 200%.

Перелік судів, на які поширюватиметься дія постанови, щоквартально затверджуватиме Державна судова адміністрація України за погодженням із Вищою радою правосуддя.

Зазначені норми діятимуть тимчасово — на період воєнного стану та ще протягом шести місяців після його припинення.

Водночас у судовій системі зазначають, що ухвалене рішення не вирішує комплексно питання оплати праці працівників апаратів судів, однак є важливим кроком у напрямку її поступового підвищення.

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