Працівникам апаратів судів підвищать зарплати: уряд запровадив нові коефіцієнти
Кабінет Міністрів ухвалив постанову про застосування додаткових коефіцієнтів до посадових окладів державних службовців апаратів місцевих загальних судів, які працюють в умовах підвищеного навантаження.
Відповідно до рішення, передбачено такі коефіцієнти підвищення:
1,2 — у разі перевищення навантаження більш ніж на 50%;
1,3 — у разі перевищення понад 100%;
1,4 — у разі перевищення понад 200%.
Перелік судів, на які поширюватиметься дія постанови, щоквартально затверджуватиме Державна судова адміністрація України за погодженням із Вищою радою правосуддя.
Зазначені норми діятимуть тимчасово — на період воєнного стану та ще протягом шести місяців після його припинення.
Водночас у судовій системі зазначають, що ухвалене рішення не вирішує комплексно питання оплати праці працівників апаратів судів, однак є важливим кроком у напрямку її поступового підвищення.
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