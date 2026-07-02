Работникам аппаратов судов повысят зарплаты: правительство ввело новые коэффициенты
Кабинет Министров принял постановление о применении дополнительных коэффициентов к должностным окладам государственных служащих аппаратов местных общих судов, работающих в условиях повышенной нагрузки.
Согласно решению предусмотрены следующие коэффициенты повышения:
1,2 — при превышении нагрузки более чем на 50%;
1,3 — при превышении более чем на 100%;
1,4 — при превышении более чем на 200%.
Перечень судов, на которые будет распространяться действие постановления, ежеквартально будет утверждаться Государственной судебной администрацией Украины по согласованию с Высшим советом правосудия.
Указанные нормы будут действовать временно — на период военного положения и еще в течение шести месяцев после его прекращения.
В то же время в судебной системе отмечают, что принятое решение не решает комплексно вопрос оплаты труда работников аппаратов судов, однако является важным шагом в направлении ее постепенного повышения.
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