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Работникам аппаратов судов повысят зарплаты: правительство ввело новые коэффициенты

10:55, 2 июля 2026
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Правительство ввело коэффициенты повышения окладов для работников аппаратов судов с повышенной нагрузкой.
Работникам аппаратов судов повысят зарплаты: правительство ввело новые коэффициенты
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Кабинет Министров принял постановление о применении дополнительных коэффициентов к должностным окладам государственных служащих аппаратов местных общих судов, работающих в условиях повышенной нагрузки.

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Согласно решению предусмотрены следующие коэффициенты повышения:

1,2 — при превышении нагрузки более чем на 50%;

1,3 — при превышении более чем на 100%;

1,4 — при превышении более чем на 200%.

Перечень судов, на которые будет распространяться действие постановления, ежеквартально будет утверждаться Государственной судебной администрацией Украины по согласованию с Высшим советом правосудия.

Указанные нормы будут действовать временно — на период военного положения и еще в течение шести месяцев после его прекращения.

В то же время в судебной системе отмечают, что принятое решение не решает комплексно вопрос оплаты труда работников аппаратов судов, однако является важным шагом в направлении ее постепенного повышения.

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суд зарплата правительство Кабинет Министров Украины

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