Взлом электронной почты, аккаунтов, фишинг, кибермошенничество и распространение вирусов могут стать основанием для уголовной ответственности — в отдельных случаях наказание достигает 15 лет лишения свободы.

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С развитием цифровых технологий и увеличением количества онлайн-сервисов вопрос кибербезопасности в Украине приобретает все большее значение. Наряду с расширением возможностей для граждан и бизнеса возрастают риски кибермошенничества, несанкционированного доступа к информационным системам и других правонарушений, связанных с использованием информационных технологий.

Особую актуальность вопрос кибербезопасности приобрел в условиях полномасштабной войны, когда информационная инфраструктура государства регулярно становится объектом атак. Именно поэтому сегодня защита цифровых ресурсов является одним из ключевых направлений государственной политики и международного сотрудничества. Для граждан и бизнеса понимание того, какие действия признаются киберпреступлениями и какую ответственность они влекут, стало важной составляющей собственной правовой безопасности.

Как страны Европейского Союза противодействуют киберпреступности в 2026 году

Европейский Союз продолжает усиливать систему киберзащиты, сочетая уголовно-правовые механизмы, международное сотрудничество и превентивные меры. Одним из главных координаторов борьбы с киберпреступностью остается Европейский центр по борьбе с киберпреступностью (EC3) в составе Европола, который обеспечивает координацию трансграничных расследований, обмен цифровыми доказательствами и поддержку национальных правоохранительных органов.

В 2026 году государства ЕС продолжают внедрять требования Директивы NIS2, которая устанавливает единые правила кибербезопасности для предприятий критической инфраструктуры, цифровых сервисов, транспорта, финансового сектора, медицины и других стратегически важных отраслей. Законодательство предусматривает обязательное управление киберрисками, оперативное уведомление об инцидентах и персональную ответственность руководства за соблюдение требований безопасности.

В то же время в Европейском Союзе продолжается подготовка к поэтапному применению Cyber Resilience Act, который устанавливает обязательные требования кибербезопасности для программного обеспечения и цифровых продуктов. Основные обязанности производителей начнут применяться с 11 декабря 2027 года, тогда как отдельные требования по уведомлению об уязвимостях и инцидентах — с 11 сентября 2026 года.

Что относится к киберпреступлениям в соответствии с украинским законодательством

Украинское законодательство рассматривает киберпреступление как уголовно наказуемое деяние, совершаемое с использованием компьютерных систем, информационно-коммуникационных сетей или других цифровых технологий. К этой категории относятся не только атаки на информационные системы, но и использование цифровой среды как инструмента для совершения других уголовных правонарушений.

Незаконный доступ к чужим аккаунтам, электронной почте, серверам или корпоративным сетям может быть квалифицирован как уголовное правонарушение даже в том случае, если материальный ущерб фактически не был причинен.

Сам факт нарушения установленного порядка доступа к информации уже может образовывать состав преступления. При правовой оценке учитываются способ проникновения, намерения лица, использованные технические средства и последствия таких действий.

Какие статьи Уголовного кодекса Украины применяются к кибермошенничеству

Несмотря на широкое использование термина «кибермошенничество», Уголовный кодекс Украины не содержит отдельной статьи с таким названием. Квалификация осуществляется в зависимости от механизма совершения правонарушения, способа получения доступа к информации, характера причиненного ущерба и других установленных обстоятельств. На практике правоохранительные органы нередко инкриминируют сразу несколько статей, если преступление включает несколько взаимосвязанных эпизодов.

Наиболее часто применяются следующие положения Уголовного кодекса Украины:

Статья 190 УК Украины (мошенничество). Применяется тогда, когда имуществом или денежными средствами завладевают путем обмана через интернет. Это могут быть поддельные интернет-магазины, фишинговые ресурсы, ложные инвестиционные проекты, поддельные сообщения банков или другие схемы социальной инженерии. Добровольный перевод денежных средств потерпевшим не исключает уголовной ответственности виновного лица, если перевод стал результатом введения в заблуждение.

Статья 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационных систем). Предусматривает ответственность за незаконное проникновение в компьютерные сети, серверы, электронную почту, личные кабинеты или другие информационные ресурсы. При этом обязательным условием не является наступление материального ущерба — достаточно самого факта незаконного вмешательства. Если полученный доступ впоследствии используется для хищения информации или денежных средств, правовая ответственность существенно усиливается.

Статья 361-1 УК Украины (создание или распространение вредоносного программного обеспечения). Она охватывает изготовление, распространение или использование вирусов, троянских программ, программ-шпионов и других инструментов, предназначенных для незаконного воздействия на компьютерные системы. Особенно строго наказываются случаи, когда такие программы применяются для хищения персональных данных, конфиденциальной информации или денежных средств.

Статья 362 УК Украины (несанкционированные действия с информацией, доступ к которой был предоставлен законно). Речь идет о ситуациях, когда работник предприятия, администратор или другое уполномоченное лицо использует служебные полномочия вопреки закону: копирует, изменяет, передает или удаляет информацию без соответствующих правовых оснований. Такие действия часто сочетаются с корыстными мотивами или последующим использованием полученных сведений.

Какая ответственность предусмотрена за киберпреступления

Вид наказания определяется судом индивидуально с учетом способа совершения преступления, тяжести последствий, размера материального ущерба, повторности правонарушения и других обстоятельств дела.

В зависимости от квалификации суд может применить:

штрафы в размерах, предусмотренных соответствующей статьей Уголовного кодекса Украины;

общественные или исправительные работы;

ограничение свободы на срок до 5 лет;

лишение свободы — от 3 до 15 лет в зависимости от квалификации уголовного правонарушения. По отдельным квалифицированным составам киберпреступлений, в частности совершенным в условиях военного положения, максимальное наказание может составлять до 15 лет лишения свободы;

конфискацию имущества в случаях, предусмотренных законом;

обязанность полностью возместить потерпевшим причиненный материальный ущерб.

В сложных многоэпизодных уголовных производствах, когда лицу инкриминируется несколько составов преступлений одновременно, суд может назначить наказание по совокупности уголовных правонарушений в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины. Именно поэтому правильная правовая квалификация каждого эпизода имеет определяющее значение как для стороны обвинения, так и для защиты.

Напомним, в прошлом году Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №4336-IX, который усиливает защиту государственных информационных систем и кибербезопасность Украины.

Документ предусматривает создание национальной системы реагирования на киберинциденты, кибератаки и киберугрозы. Кроме того, запланирован запуск системы обмена информацией о таких угрозах на национальном уровне. Закон также обязывает государственные органы и объекты критической инфраструктуры вводить штатные должности специалистов по кибербезопасности. Их работа должна стать частью системного подхода к защите информации в государственном секторе.

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