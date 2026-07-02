От штрафа до 15 лет тюрьмы: какие действия в Интернете считаются киберпреступлениями и какое наказание грозит
С развитием цифровых технологий и увеличением количества онлайн-сервисов вопрос кибербезопасности в Украине приобретает все большее значение. Наряду с расширением возможностей для граждан и бизнеса возрастают риски кибермошенничества, несанкционированного доступа к информационным системам и других правонарушений, связанных с использованием информационных технологий.
Особую актуальность вопрос кибербезопасности приобрел в условиях полномасштабной войны, когда информационная инфраструктура государства регулярно становится объектом атак. Именно поэтому сегодня защита цифровых ресурсов является одним из ключевых направлений государственной политики и международного сотрудничества. Для граждан и бизнеса понимание того, какие действия признаются киберпреступлениями и какую ответственность они влекут, стало важной составляющей собственной правовой безопасности.
Как страны Европейского Союза противодействуют киберпреступности в 2026 году
Европейский Союз продолжает усиливать систему киберзащиты, сочетая уголовно-правовые механизмы, международное сотрудничество и превентивные меры. Одним из главных координаторов борьбы с киберпреступностью остается Европейский центр по борьбе с киберпреступностью (EC3) в составе Европола, который обеспечивает координацию трансграничных расследований, обмен цифровыми доказательствами и поддержку национальных правоохранительных органов.
В 2026 году государства ЕС продолжают внедрять требования Директивы NIS2, которая устанавливает единые правила кибербезопасности для предприятий критической инфраструктуры, цифровых сервисов, транспорта, финансового сектора, медицины и других стратегически важных отраслей. Законодательство предусматривает обязательное управление киберрисками, оперативное уведомление об инцидентах и персональную ответственность руководства за соблюдение требований безопасности.
В то же время в Европейском Союзе продолжается подготовка к поэтапному применению Cyber Resilience Act, который устанавливает обязательные требования кибербезопасности для программного обеспечения и цифровых продуктов. Основные обязанности производителей начнут применяться с 11 декабря 2027 года, тогда как отдельные требования по уведомлению об уязвимостях и инцидентах — с 11 сентября 2026 года.
Что относится к киберпреступлениям в соответствии с украинским законодательством
Украинское законодательство рассматривает киберпреступление как уголовно наказуемое деяние, совершаемое с использованием компьютерных систем, информационно-коммуникационных сетей или других цифровых технологий. К этой категории относятся не только атаки на информационные системы, но и использование цифровой среды как инструмента для совершения других уголовных правонарушений.
Незаконный доступ к чужим аккаунтам, электронной почте, серверам или корпоративным сетям может быть квалифицирован как уголовное правонарушение даже в том случае, если материальный ущерб фактически не был причинен.
Сам факт нарушения установленного порядка доступа к информации уже может образовывать состав преступления. При правовой оценке учитываются способ проникновения, намерения лица, использованные технические средства и последствия таких действий.
Какие статьи Уголовного кодекса Украины применяются к кибермошенничеству
Несмотря на широкое использование термина «кибермошенничество», Уголовный кодекс Украины не содержит отдельной статьи с таким названием. Квалификация осуществляется в зависимости от механизма совершения правонарушения, способа получения доступа к информации, характера причиненного ущерба и других установленных обстоятельств. На практике правоохранительные органы нередко инкриминируют сразу несколько статей, если преступление включает несколько взаимосвязанных эпизодов.
Наиболее часто применяются следующие положения Уголовного кодекса Украины:
- Статья 190 УК Украины (мошенничество). Применяется тогда, когда имуществом или денежными средствами завладевают путем обмана через интернет. Это могут быть поддельные интернет-магазины, фишинговые ресурсы, ложные инвестиционные проекты, поддельные сообщения банков или другие схемы социальной инженерии. Добровольный перевод денежных средств потерпевшим не исключает уголовной ответственности виновного лица, если перевод стал результатом введения в заблуждение.
- Статья 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационных систем). Предусматривает ответственность за незаконное проникновение в компьютерные сети, серверы, электронную почту, личные кабинеты или другие информационные ресурсы. При этом обязательным условием не является наступление материального ущерба — достаточно самого факта незаконного вмешательства. Если полученный доступ впоследствии используется для хищения информации или денежных средств, правовая ответственность существенно усиливается.
- Статья 361-1 УК Украины (создание или распространение вредоносного программного обеспечения). Она охватывает изготовление, распространение или использование вирусов, троянских программ, программ-шпионов и других инструментов, предназначенных для незаконного воздействия на компьютерные системы. Особенно строго наказываются случаи, когда такие программы применяются для хищения персональных данных, конфиденциальной информации или денежных средств.
- Статья 362 УК Украины (несанкционированные действия с информацией, доступ к которой был предоставлен законно). Речь идет о ситуациях, когда работник предприятия, администратор или другое уполномоченное лицо использует служебные полномочия вопреки закону: копирует, изменяет, передает или удаляет информацию без соответствующих правовых оснований. Такие действия часто сочетаются с корыстными мотивами или последующим использованием полученных сведений.
Какая ответственность предусмотрена за киберпреступления
Вид наказания определяется судом индивидуально с учетом способа совершения преступления, тяжести последствий, размера материального ущерба, повторности правонарушения и других обстоятельств дела.
В зависимости от квалификации суд может применить:
- штрафы в размерах, предусмотренных соответствующей статьей Уголовного кодекса Украины;
- общественные или исправительные работы;
- ограничение свободы на срок до 5 лет;
- лишение свободы — от 3 до 15 лет в зависимости от квалификации уголовного правонарушения. По отдельным квалифицированным составам киберпреступлений, в частности совершенным в условиях военного положения, максимальное наказание может составлять до 15 лет лишения свободы;
- конфискацию имущества в случаях, предусмотренных законом;
- обязанность полностью возместить потерпевшим причиненный материальный ущерб.
В сложных многоэпизодных уголовных производствах, когда лицу инкриминируется несколько составов преступлений одновременно, суд может назначить наказание по совокупности уголовных правонарушений в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины. Именно поэтому правильная правовая квалификация каждого эпизода имеет определяющее значение как для стороны обвинения, так и для защиты.
Напомним, в прошлом году Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №4336-IX, который усиливает защиту государственных информационных систем и кибербезопасность Украины.
Документ предусматривает создание национальной системы реагирования на киберинциденты, кибератаки и киберугрозы. Кроме того, запланирован запуск системы обмена информацией о таких угрозах на национальном уровне. Закон также обязывает государственные органы и объекты критической инфраструктуры вводить штатные должности специалистов по кибербезопасности. Их работа должна стать частью системного подхода к защите информации в государственном секторе.
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