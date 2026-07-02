Правительство продлило программу выдачи зарядных станций детям с инвалидностью: кто ещё получит помощь

Семьи, которые ранее подали заявки, но ещё не получили оборудование, смогут воспользоваться программой.

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Кабинет Министров принял решение о перераспределении расходов государственного бюджета для продолжения программы обеспечения детей с инвалидностью подгруппы А портативными зарядными станциями. Об этом сообщило Минсоцполитики.

Благодаря принятому решению будет продолжена закупка и доставка портативных зарядных станций для семей, которые уже подали заявки, но не получили оборудование на предыдущем этапе реализации программы.

Закупку портативных зарядных станций будет осуществлять Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

В министерстве напомнили, что программу обеспечения детей с инвалидностью подгруппы А портативными зарядными станциями правительство запустило в начале этого года. Первую партию оборудования доставили семьям в феврале.

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