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Уряд продовжив програму видачі зарядних станцій дітям з інвалідністю: хто ще отримає допомогу

13:01, 2 липня 2026
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Родини, які раніше подали заявки, але ще не отримали обладнання, зможуть скористатися програмою.
Уряд продовжив програму видачі зарядних станцій дітям з інвалідністю: хто ще отримає допомогу
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Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перерозподіл видатків державного бюджету для продовження програми забезпечення дітей з інвалідністю підгрупи А портативними зарядними станціями. Про це повідомило Мінсоцполітики.

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Завдяки ухваленому рішенню буде продовжено закупівлю та доставку портативних зарядних станцій для родин, які вже подали заявки, але не отримали обладнання під час попереднього етапу реалізації програми.

Закупівлю портативних зарядних станцій здійснюватиме Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

У міністерстві нагадали, що програму забезпечення дітей з інвалідністю підгрупи А портативними зарядними станціями уряд започаткував на початку цього року. Першу партію обладнання доставили родинам у лютому.

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діти уряд Кабінет Міністрів України інвалідність

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