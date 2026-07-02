Ще четверо суддів залишили посади: ВРП розглянула заяви про відставку

Вища рада правосуддя задовольнила заяви про відставку чотирьох суддів місцевих загальних та апеляційних судів.

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Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами у звʼязку з поданням ними заяв про відставку. Рада задовольнила усі чотири заяви та звільнила з посад:

Людмилу Самусь — суддю Деснянського районного суду міста Чернігова;

Володимира Воробйова — суддю Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра;

Валентину Данилюк — суддю Волинського апеляційного суду;

Володимира Сопруна — суддю Вінницького апеляційного суду.

Як писала «Судово-юридична газета», 30 червня 2026 року Вища рада правосуддя поновила розгляд і звільнила суддю Едуарда Сініцина та ще двох колег у відставку.

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