Ще четверо суддів залишили посади: ВРП розглянула заяви про відставку
10:27, 2 липня 2026
Вища рада правосуддя задовольнила заяви про відставку чотирьох суддів місцевих загальних та апеляційних судів.
Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами у звʼязку з поданням ними заяв про відставку. Рада задовольнила усі чотири заяви та звільнила з посад:
- Людмилу Самусь — суддю Деснянського районного суду міста Чернігова;
- Володимира Воробйова — суддю Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра;
- Валентину Данилюк — суддю Волинського апеляційного суду;
- Володимира Сопруна — суддю Вінницького апеляційного суду.
Як писала «Судово-юридична газета», 30 червня 2026 року Вища рада правосуддя поновила розгляд і звільнила суддю Едуарда Сініцина та ще двох колег у відставку.
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