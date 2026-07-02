Працівники не пройшли ВЛК: чи може ТЦК оштрафувати директора підприємства

Обов'язок роботодавця направляти працівників до ТЦК виникає лише після отримання відповідного розпорядження від ТЦК.

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ТЦК не має права штрафувати директора підприємства за непроходження працівниками військово-лікарської комісії, якщо керівник своєчасно виконав обов'язок щодо їх оповіщення. Згідно з судовим рішенням № 183/9225/25, накладення штрафу до закінчення строку, який сам ТЦК встановив для прибуття військовозобов'язаних, є незаконним.

Обставини справи

Під час перевірки списків персонального військового обліку та військово-облікових документів ТЦК встановив, що відповідальною особою нібито не забезпечено дотримання вимог абзаців 8, 10, 15 і 16 пункту 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року №1487.

Зокрема, ТЦК зазначив, що щодо окремих військовозобов'язаних працівників:

не були дотримані строки проходження чергового медичного огляду;

директор не видавав наказів про направлення працівників до ТЦК для проходження медичних оглядів і заміни військово-облікових документів;

керівництво не контролювало строки проходження ВЛК. Як приклад було наведено працівника, який востаннє проходив ВЛК 20 лютого 2020 року.

Суд звернув увагу, що обов'язок керівників підприємств щодо забезпечення ведення військового обліку працівників передбачений Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу» №2232-XII та Порядком №1487.

Що встановив суд

Як встановив суд, 4 серпня 2025 року на електронну пошту підприємства надійшло розпорядження ТЦК про необхідність оповістити працівників щодо прибуття до ТЦК для уточнення військово-облікових даних та проходження ВЛК. Строк явки було визначено з 4 по 29 серпня 2025 року.

Того ж дня директор видав відповідний наказ про оповіщення працівників. Усі військовозобов'язані працівники, у тому числі працівник, якого ТЦК навів як приклад, ознайомилися з наказом під особистий підпис.

Суд дійшов висновку, що керівник повністю виконав свій обов'язок щодо оповіщення працівників, передбачений статтею 38 Закону №2232.

Вирішальним аргументом для скасування постанови стала дата накладення штрафу. ТЦК виніс постанову про притягнення директора до відповідальності 29 серпня 2025 року — в останній день строку, який сам визначив для прибуття працівників до територіального центру комплектування.

Суд зазначив, що на момент розгляду адміністративної справи та винесення постанови строк, наданий працівникам для виконання розпорядження ТЦК, ще не сплив. Тому висновок про те, що директор не видав необхідні накази та не направив працівників для проходження ВЛК, був передчасним і безпідставним.

Суд також звернув увагу, що обов'язок роботодавця направляти працівників до ТЦК виникає лише після отримання відповідного розпорядження. Якщо керівник своєчасно видав наказ про оповіщення та забезпечив ознайомлення працівників під підпис, відповідальність за подальшу неявку або непроходження військово-лікарської комісії покладається безпосередньо на військовозобов'язаних, а не на роботодавця.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував наказ ТЦК у частині мобілізації працівника підприємства оборонно-промислового комплексу, який на момент призову мав чинне бронювання та відстрочку від мобілізації. У справі №160/2020/26 суд дійшов висновку, що особа, яка на момент призову мала чинну відстрочку від мобілізації у зв’язку з бронюванням, не підлягала призову на військову службу, а наказ ТЦК у відповідній частині є незаконним.