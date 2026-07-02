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Работники не прошли ВЛК: может ли ТЦК оштрафовать директора предприятия

12:25, 2 июля 2026
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Обязанность работодателя направлять работников в ТЦК возникает только после получения соответствующего распоряжения от ТЦК.
Работники не прошли ВЛК: может ли ТЦК оштрафовать директора предприятия
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ТЦК не имеет права штрафовать директора предприятия за непрохождение работниками военно-врачебной комиссии, если руководитель своевременно выполнил обязанность по их оповещению. Согласно судебному решению № 183/9225/25, наложение штрафа до истечения срока, который сам ТЦК установил для прибытия военнообязанных, является незаконным.

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Обстоятельства дела

Во время проверки списков персонального воинского учета и военно-учетных документов ТЦК установил, что ответственное лицо якобы не обеспечило соблюдение требований абзацев 8, 10, 15 и 16 пункта 34 Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 года № 1487.

В частности, ТЦК указал, что в отношении отдельных военнообязанных работников:

  • не были соблюдены сроки прохождения очередного медицинского осмотра;
  • директор не издавал приказы о направлении работников в ТЦК для прохождения медицинских осмотров и замены военно-учетных документов;
  • руководство не контролировало сроки прохождения ВВК. В качестве примера был приведен работник, который в последний раз проходил ВВК 20 февраля 2020 года.

Суд обратил внимание, что обязанность руководителей предприятий по обеспечению ведения воинского учета работников предусмотрена Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» № 2232-XII и Порядком № 1487.

Что установил суд

Как установил суд, 4 августа 2025 года на электронную почту предприятия поступило распоряжение ТЦК о необходимости оповестить работников о прибытии в ТЦК для уточнения военно-учетных данных и прохождения ВВК. Срок явки был установлен с 4 по 29 августа 2025 года.

В тот же день директор издал соответствующий приказ об оповещении работников. Все военнообязанные сотрудники, в том числе работник, которого ТЦК привел в качестве примера, ознакомились с приказом под личную подпись.

Суд пришел к выводу, что руководитель полностью выполнил свою обязанность по оповещению работников, предусмотренную статьей 38 Закона № 2232.

Решающим аргументом для отмены постановления стала дата наложения штрафа. ТЦК вынес постановление о привлечении директора к ответственности 29 августа 2025 года — в последний день срока, который сам определил для прибытия работников в территориальный центр комплектования.

Суд отметил, что на момент рассмотрения административного дела и вынесения постановления срок, предоставленный работникам для выполнения распоряжения ТЦК, еще не истек. Поэтому вывод о том, что директор не издал необходимые приказы и не направил работников для прохождения ВВК, был преждевременным и необоснованным.

Суд также обратил внимание, что обязанность работодателя направлять работников в ТЦК возникает только после получения соответствующего распоряжения. Если руководитель своевременно издал приказ об оповещении и обеспечил ознакомление работников под подпись, ответственность за последующую неявку или непрохождение военно-врачебной комиссии возлагается непосредственно на самих военнообязанных, а не на работодателя.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил приказ ТЦК в части мобилизации работника предприятия оборонно-промышленного комплекса, который на момент призыва имел действующее бронирование и отсрочку от мобилизации. В деле № 160/2020/26 суд пришел к выводу, что лицо, которое на момент призыва имело действующую отсрочку от мобилизации в связи с бронированием, не подлежало призыву на военную службу, а приказ ТЦК в соответствующей части является незаконным. 

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суд судебная практика ТЦК мобилизация ВВК

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