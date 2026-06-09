Забронированный работник оборонного предприятия выиграл суд против ТЦК из-за незаконной мобилизации — отсрочку просто проигнорировали

Отсрочка действовала до сентября 2025 года и отображалась в «Резерв+», однако работника оборонного предприятия все равно мобилизовали.

Иллюстративное фото из открытых источников

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Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил приказ ТЦК в части мобилизации работника предприятия оборонно-промышленного комплекса, который на момент призыва имел действующее бронирование и отсрочку от мобилизации.

Суд пришел к выводу, что работник критически важного предприятия не подлежал призыву, поскольку был надлежащим образом забронирован до 27 сентября 2025 года. Информация об отсрочке содержалась как в военно-учетном документе, так и в приложении «Резерв+». Несмотря на это ТЦК издал приказ о его призыве на военную службу во время мобилизации.

Вместе с тем суд не согласился с доводами ТЦК о невозможности отмены уже исполненного приказа о мобилизации. В решении указано, что практика Верховного Суда по подобным спорам не подлежит автоматическому применению в случаях, когда лицо было надлежащим образом забронировано еще до призыва, а орган комплектования проигнорировал действующую отсрочку.

Обстоятельства дела

Истец работал монтажником систем вентиляции в одном из обществ. Предприятие приказом Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности было признано критически важным для функционирования экономики в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса.

В связи с этим работнику было оформлено бронирование в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Отсрочка действовала до 27 сентября 2025 года. Ее наличие подтверждалось военно-учетным документом и отображалось в приложении «Резерв+».

По словам истца, после появления в «Резерв+» отметки о нарушении правил воинского учета он самостоятельно прибыл в ТЦК для выяснения обстоятельств и предоставил документы о бронировании. Однако 9 августа 2025 года начальник ТЦК издал приказ о его призыве на военную службу во время мобилизации и направлении в воинскую часть. После этого мужчина обратился в суд.

Позиция ТЦК

ТЦК возражал против иска и указывал, что приказ о мобилизации является актом индивидуального действия однократного применения, который уже исполнен. По мнению ответчика, после призыва возникли новые правоотношения прохождения военной службы, поэтому отмена такого приказа не является надлежащим способом защиты права.

Вместе с тем суд не принял отзыв ТЦК к рассмотрению, поскольку он был подан после истечения установленного срока без ходатайства о его восстановлении.

Что установил суд

Суд проанализировал нормы законодательства о мобилизации и бронировании военнообязанных и подчеркнул, что забронированные работники критически важных предприятий не подлежат призыву во время мобилизации в течение всего срока действия отсрочки.

При рассмотрении дела суд установил, что общество имело статус критически важного предприятия, истец являлся его работником, а бронирование было оформлено надлежащим образом. Отсрочка действовала до 27 сентября 2025 года, при этом никаких доказательств ее отмены или аннулирования ответчик не предоставил.

Отдельно суд обратил внимание на механизм электронного бронирования. В решении указано, что в случае бронирования через портал «Дия» перевод военнообязанного на специальный воинский учет происходит автоматически, а информация о предоставленной отсрочке отображается в военно-учетном документе и в приложении «Резерв+». Такие сведения являются надлежащим подтверждением действующего бронирования.

По мнению суда, ТЦК должен был проверить информацию о наличии отсрочки перед принятием решения о призыве. Невыполнение этой обязанности привело к нарушению гарантированного законом права истца на отсрочку от мобилизации.

Почему суд разрешил отменить приказ после мобилизации

Суд отметил, что правовые выводы Верховного Суда относительно последствий исполнения приказа о мобилизации не могут автоматически применяться ко всем категориям дел.

В данном случае, как установил суд, истец был надлежащим образом забронирован еще до призыва, а потому не подлежал мобилизации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Именно игнорирование ТЦК действующей отсрочки стало причиной возникновения спора.

Кроме того, суд подчеркнул, что бронирование имеет не только индивидуальное значение для работника, но и выполняет общественно важную функцию — обеспечивает непрерывную работу предприятий, необходимых для оборонно-промышленного комплекса и экономики государства во время военного положения. Поэтому призыв забронированного работника противоречит самой цели института бронирования.

Решение суда

Днепропетровский окружной административный суд удовлетворил иск полностью.

Суд признал противоправным и отменил приказ ТЦК от 9 августа 2025 года в части призыва истца на военную службу во время мобилизации. Также с ответчика в пользу истца взыскано 1331,20 грн судебного сбора.

Таким образом, по делу №160/2020/26 суд пришел к выводу, что лицо, которое на момент призыва имело действующую отсрочку от мобилизации в связи с бронированием, не подлежало призыву на военную службу, а приказ ТЦК в соответствующей части является незаконным.

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