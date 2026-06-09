Продали несколько вещей через Instagram, Telegram или TikTok — налоговая может признать это бизнесом и оштрафовать на 34 тысячи гривен

Торговля через Instagram, Telegram, TikTok и другие платформы может привести к штрафам, доначислению налогов и конфискации дохода.

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Продажа товаров через Instagram, Facebook, Telegram, TikTok и другие онлайн-платформы стала для многих украинцев способом дополнительного заработка или даже полноценным бизнесом. В то же время налоговая служба все активнее контролирует интернет-торговлю и проверяет продавцов, которые регулярно получают средства за товары, но не зарегистрированы как предприниматели. При этом разовая продажа собственных вещей не считается предпринимательской деятельностью, однако систематическая торговля однотипными товарами может привести к штрафам, доначислению налогов и другим санкциям.

Когда продажу через Instagram могут признать бизнесом

Особенно актуален этот вопрос для владельцев handmade-магазинов, продавцов косметики, одежды, аксессуаров, а также тех, кто работает через TikTok Shop, Instagram-магазины или Telegram-каналы.

Налоговая разграничивает разовую продажу личного имущества и предпринимательскую деятельность.

Если человек однократно или эпизодически продает собственные вещи — например, старый телефон, ноутбук или одежду, — это не считается ведением бизнеса. В таком случае штрафы за предпринимательскую деятельность без регистрации не применяются. Вместе с тем полученный доход подлежит декларированию и налогообложению в соответствии с законодательством.

Другая ситуация возникает тогда, когда продажи имеют систематический характер. Если лицо регулярно реализует однотипные товары с целью получения прибыли, такая деятельность может быть расценена как предпринимательская. В таком случае необходимо зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель и выполнять налоговые обязанности.

Как налоговая выявляет продавцов в соцсетях

Контроль за интернет-торговлей осуществляется не только через анализ банковских операций.

Налоговики мониторят объявления, страницы и группы в социальных сетях, где предлагаются товары для продажи. Одним из механизмов проверки являются контрольные закупки, когда товар заказывают под видом обычного покупателя.

Во время таких проверок особое внимание обращают на способ оплаты. Если средства регулярно поступают на личную банковскую карту лица, которое не имеет статуса ФЛП, это может стать основанием для вывода о ведении незарегистрированной предпринимательской деятельности.

Какие штрафы предусмотрены за торговлю без ФЛП

За осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации законодательство предусматривает административную ответственность.

В частности, в соответствии со статьей 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штраф может составлять от 17 тысяч до 34 тысяч гривен. Также возможно применение конфискации дохода, полученного вследствие такой деятельности.

В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа может вырасти до 85 тысяч гривен.

Кроме того, лицу могут доначислить налоговые обязательства. Речь идет об уплате налога на доходы физических лиц в размере 18% и военного сбора в размере 5% с доходов, полученных от продажи товаров.

Что видит налоговая через службы доставки

Дополнительным источником информации для контролирующих органов являются операторы почтовой связи и службы доставки.

Платежные операции, которые проходят через сервисы доставки, в частности наложенные платежи, могут попадать в поле зрения налоговых органов. Это позволяет анализировать частоту отправлений, суммы полученных средств и проверять, зарегистрирован ли продавец как предприниматель.

Особое внимание могут привлекать регулярные отправления большого количества однотипных товаров, что свидетельствует о коммерческой деятельности.

Где проходит граница между хобби и бизнесом

Налоговая обращает внимание на несколько признаков предпринимательской деятельности:

систематический характер продаж;

реализацию однородного ассортимента товаров;

получение прибыли от продажи;

регулярное размещение объявлений и прием заказов.

В то же время не считаются предпринимательством:

разовая продажа личных вещей;

эпизодические продажи несколько раз в год;

реализация собственного имущества без признаков систематического заработка.

Именно поэтому продажа старого телефона или детской коляски обычно не вызывает вопросов у контролирующих органов, тогда как постоянная торговля одеждой, косметикой или handmade-изделиями может быть признана бизнесом.

РРО, чеки и дополнительные риски для продавцов

Для предпринимателей, которые осуществляют торговлю через интернет, актуальным остается вопрос использования регистраторов расчетных операций (РРО или ПРРО).

Налоговая напоминает, что предприниматели должны соблюдать требования относительно фискализации расчетов и выдачи расчетных документов покупателям. Нарушение этих правил также может стать основанием для применения штрафных санкций.

Рекламу в соцсетях также проверяют

Отдельно контролируется реклама товаров в социальных сетях.

Госпродпотребслужба мониторит объявления на предмет соблюдения требований законодательства о рекламе. Нарушениями могут считаться распространение недостоверной информации о товаре, использование нецензурной лексики или размещение рекламы, противоречащей требованиям закона.

Что советуют продавцам

Специалисты рекомендуют тем, кто регулярно продает товары через Instagram, Facebook, TikTok Shop или другие онлайн-платформы, официально оформить предпринимательскую деятельность.

Регистрация ФЛП, уплата налогов и соблюдение требований относительно расчетных операций позволяют избежать штрафов и претензий со стороны контролирующих органов. Для тех, кто периодически продает собственные вещи, риск привлечения к ответственности за ведение бизнеса без регистрации остается минимальным, если такие продажи не имеют систематического характера.

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