Возможное наступление негативных последствий не является неопровержимым доказательством для принятия мер по обеспечению иска: позиция КАС ВС

КАС ВС пояснил, что аннулирование лицензии на торговлю алкоголем не означает автоматическую приостановку деятельности.

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Кассационный административный суд в составе Верховного Суда рассмотрел дело № 420/20829/25 по иску к Государственной налоговой службе о признании ее действий противоправными и отмене распоряжения о приостановлении действия лицензии на право оптовой торговли алкогольными напитками.

Предметом спора стал вопрос о наличии или отсутствии оснований для обеспечения иска с учётом фактических обстоятельств дела и заявленных исковых требований.

Целью обеспечения иска является принятие судом, в производстве которого находится дело, мер по защите материально-правовых интересов истца от возможных недобросовестных действий со стороны ответчика с тем, чтобы обеспечить истцу реальное и эффективное исполнение судебного решения, если оно будет принято в пользу истца, в том числе для предотвращения потенциальных трудностей при последующем исполнении такого решения.

При решении вопроса о принятии мер по обеспечению иска суд в постановлении об обеспечении иска должен изложить мотивы, на основании которых он пришел к выводу, что непринятие таких мер может существенно затруднить или сделать невозможным исполнение судебного решения, эффективную защиту или восстановление нарушенных или оспариваемых прав и интересов истца. Также суд должен указать, в чем будут заключаться действия, направленные на восстановление прав истца, оценить сложность совершения этих действий, установить, что расходы, связанные с восстановлением прав, будут значительными.

Суд пришел к выводу о необоснованности заключений судов предыдущих инстанций о том, что приостановление/аннулирование/прекращение действия лицензий, выданных ООО, приведет к фактической остановке работы предприятия, поскольку прекращение действия лицензии в отношении одного вида деятельности субъекта хозяйствования (в том числе и основного) при наличии других открытых КВЭД в соответствии со сведениями ЕГР юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований не может служить единственным и неоспоримым доказательством в пользу вывода о наличии оснований для обеспечения иска.

Кроме того, при доказывании обстоятельств влияния решения контролирующего органа на хозяйственные отношения субъекта хозяйствования с третьими лицами недостаточно представить суду лишь договоры с контрагентами, учитывая, что имеющиеся в материалах дела договоры не содержат подробной информации о том, какой именно товар (алкогольные или безалкогольные напитки, другие товарно-материальные ценности) реализует ООО в качестве дистрибьютора. При наличии у соответствующего предприятия других видов деятельности, в частности, предусматривающих возможность реализации других товаров (а не только алкогольных напитков), отсутствуют основания утверждать об объективной невозможности выполнения таким субъектом хозяйствования взятых на себя хозяйственных обязательств перед третьими лицами. По этим же основаниям не могут быть признаны обоснованными доводы заявителя об увольнении работников, невозможности уплачивать налоги и сборы и т. п.

Таким образом, ООО не доказало необходимость принятия примененной судами меры обеспечения иска, что является основанием для отказа в удовлетворении заявления об обеспечении иска, поскольку обязательным условием для сопоставления интересов сторон является установление реальности влияния или возможности влияния на такие интересы спорных правоотношений, в то время как в данном деле на данный момент отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие наступление обстоятельств, на которые указывало ООО, а возможное наступление негативных последствий не является неопровержимым доказательством для принятия мер по обеспечению административного иска. Суд обеспечивает защиту реально нарушенных прав, а не тех, которые, возможно, могут быть нарушены в будущем.

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