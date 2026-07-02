Можливе настання негативних наслідків не є беззаперечним доказом для вжиття заходів забезпечення позову: позиція КАС ВС

КАС ВС пояснив, що анулювання ліцензії на торгівлю алкоголем не означає автоматичне зупинення бізнесу.

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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розглянув справу № 420/20829/25 за позовом до Державної податкової служби про визнання її дій протиправними та скасування розпорядження про припинення дії ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями.

Предметом спору стало питання про наявність або відсутність підстав для забезпечення позову з урахуванням фактичних обставин справи та заявлених позовних вимог..

Метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій із боку відповідача з тим, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення.

Вирішуючи питання про вжиття заходів забезпечення позову, суд в ухвалі про забезпечення позову, повинен навести мотиви, з яких він дійшов висновку, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів позивача. Також суд має вказати, в чому будуть полягати дії, направлені на відновлення прав позивача, оцінити складність вчинення цих дій, встановити, що витрати, пов`язані з відновленням прав, будуть значними.

Суд дійшов висновку про необґрунтованість висновків судів попередніх інстанцій про те, що зупинення/анулювання/припинення дії ліцензій, виданих ТОВ, призведе до фактичного зупинення роботи підприємства, оскільки припинення дії ліцензії стосовно одного виду діяльності суб`єкта господарювання (в тому числі й основного) за наявності інших відкритих КВЕД відповідно до відомостей ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, не може слугувати єдиним та безперечним доказом на користь висновку про наявність підстав для забезпечення позову.

Крім того, доводячи обставини впливу рішення контролюючого органу на господарські відносини суб`єкта господарювання з 3-ми особами, недостатнім є надання суду лише договорів із контрагентами, з урахуванням того, що наявні у матеріалах справи договори не містять деталізованої інформації стосовно того, який саме товар (алкогольні чи безалкогольні напої, інші товарно0матеріальні цінності) реалізує ТОВ як дистриб`ютор. За наявності у відповідного підприємства інших видів діяльності, зокрема, які передбачають можливість реалізовувати інші товари (а не лише алкогольні напої), відсутні підстави стверджувати про об`єктивну неможливість виконання таким суб`єктом господарювання взятих на себе господарських зобов`язань перед 3-ми особами. З цих же підстав не можуть бути визнані обґрунтованими доводи заявника про вивільнення працівників, неможливість сплачувати податки і збори тощо.

Таким чином, ТОВ не доведено необхідність вжиття застосованого судами заходу забезпечення позову, що є підставою для відмови у задоволенні заяви про забезпечення позову, оскільки обов`язковою передумовою для співставлення інтересів сторін є встановлення реальності впливу або можливості впливу на такі інтереси спірних правовідносин, в той час як в цій справі наразі відсутні жодні докази на підтвердження настання обставин, про які вказувало ТОВ, а можливе настання негативних наслідків не є беззаперечним доказом для вжиття заходів забезпечення адміністративного позову. Суд здійснює захист реально порушених прав, а не тих, які ймовірно може бути порушено у майбутньому.

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