Еще четверо судей оставили должности: ВСП рассмотрел заявления об отставке

Высший совет правосудия удовлетворил заявления об отставке четырех судей местных общих и апелляционных судов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия рассмотрел материалы относительно освобождения судей с должностей по общим обстоятельствам в связи с подачей ими заявлений об отставке. Совет удовлетворил все четыре заявления и освободил с должностей:

Людмилу Самусь — судью Деснянского районного суда города Чернигова;

Владимира Воробьева — судью Амур-Нижнеднепровского районного суда города Днепра;

Валентину Данилюк — судью Волынского апелляционного суда;

Владимира Сопруна — судью Винницкого апелляционного суда.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 30 июня 2026 года Высший совет правосудия возобновил рассмотрение и отправил в отставку судью Эдуарда Синицына и еще двух его коллег.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.