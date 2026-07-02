Еще четверо судей оставили должности: ВСП рассмотрел заявления об отставке
10:27, 2 июля 2026
Высший совет правосудия удовлетворил заявления об отставке четырех судей местных общих и апелляционных судов.
Высший совет правосудия рассмотрел материалы относительно освобождения судей с должностей по общим обстоятельствам в связи с подачей ими заявлений об отставке. Совет удовлетворил все четыре заявления и освободил с должностей:
- Людмилу Самусь — судью Деснянского районного суда города Чернигова;
- Владимира Воробьева — судью Амур-Нижнеднепровского районного суда города Днепра;
- Валентину Данилюк — судью Волынского апелляционного суда;
- Владимира Сопруна — судью Винницкого апелляционного суда.
Как писала «Судебно-юридическая газета», 30 июня 2026 года Высший совет правосудия возобновил рассмотрение и отправил в отставку судью Эдуарда Синицына и еще двух его коллег.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.