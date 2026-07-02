Увольнение и повторное принятие в одном месяце: нужно ли дважды платить 21 618 грн для сохранения бронирования
Во время бронирования военнообязанных работников важно корректно определять соответствие зарплатному критерию. Для этого учитываются все начисленные предприятием выплаты за месяц, однако только те, которые относятся к соответствующему отчетному периоду и фактически начислены за него.
Как отмечает Пенсионный фонд Украины, военнообязанным работникам критически важных предприятий и учреждений, включаемых в списки, должна начисляться ежемесячная заработная плата в течение срока отсрочки не ниже размера минимальной заработной платы, умноженной на коэффициент 2,5.
Предусмотрены исключения для:
- государственных и коммунальных предприятий и организаций;
- хозяйственных обществ с государственной или коммунальной долей свыше 50%;
- обществ со 100% государственной или коммунальной долей в капитале;
- резидентов «Дія Сіті»;
- религиозных организаций как юридических лиц;
- отдельных субъектов энергетики, инфраструктуры и операторов газораспределительных систем, определённых в порядке бронирования (постановление КМУ от 27.01.2023 №76).
Информация о начисленной ежемесячной заработной плате (доходе, денежном обеспечении, помощи, компенсации) формируется на основании актуальных данных реестра застрахованных лиц.
ПФУ уточнил, что выплаты за дни временной нетрудоспособности учитываются только в той части, которая приходится на соответствующий месяц. В случае внутреннего совместительства на одном предприятии в расчет берется совокупный доход работника. Также в общий расчет включаются все выплаты, начисленные предприятием за соответствующий период, тогда как доходы, полученные от других страхователей, не учитываются.
Отдельно отмечается, что в случае увольнения и повторного приема работника в пределах одного месяца на том же предприятии учитывается совокупный доход.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», процесс бронирования военнообязанных в Украине снова претерпевает изменения, превращаясь в механизм более жесткого экономического и финансового контроля. Кабинет Министров Украины пересмотрел подход к определению предприятий как критически важных, сместив акцент на прозрачность доходов, налоговую дисциплину и реальное значение бизнеса для обороноспособности и функционирования государства в условиях военного положения.
Ключевым решением правительства стало установление жестких минимумов официальной заработной платы, являющейся обязательным условием для бронирования. Этот шаг фактически вводит элементы «экономического бронирования».
Для подтверждения статуса критичности и бронирования работника уровень средней зарплаты на предприятии должен составлять не менее трёх минимальных заработных плат — 25 941 грн. Правительство сохранило более гибкий подход для территорий, находящихся в зоне активных боевых действий или вблизи фронта. Для них порог установлен на уровне 2,5 минимальных зарплат — 21 618 грн.
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