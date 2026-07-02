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Увольнение и повторное принятие в одном месяце: нужно ли дважды платить 21 618 грн для сохранения бронирования

13:55, 2 июля 2026
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Военнообязанным работникам критически важных предприятий и учреждений, включенных в списки, должна начисляться ежемесячная зарплата не ниже минимальной, умноженной на коэффициент 2,5.
Увольнение и повторное принятие в одном месяце: нужно ли дважды платить 21 618 грн для сохранения бронирования
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Во время бронирования военнообязанных работников важно корректно определять соответствие зарплатному критерию. Для этого учитываются все начисленные предприятием выплаты за месяц, однако только те, которые относятся к соответствующему отчетному периоду и фактически начислены за него.

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Как отмечает Пенсионный фонд Украины, военнообязанным работникам критически важных предприятий и учреждений, включаемых в списки, должна начисляться ежемесячная заработная плата в течение срока отсрочки не ниже размера минимальной заработной платы, умноженной на коэффициент 2,5.

Предусмотрены исключения для:

  • государственных и коммунальных предприятий и организаций;
  • хозяйственных обществ с государственной или коммунальной долей свыше 50%;
  • обществ со 100% государственной или коммунальной долей в капитале;
  • резидентов «Дія Сіті»;
  • религиозных организаций как юридических лиц;
  • отдельных субъектов энергетики, инфраструктуры и операторов газораспределительных систем, определённых в порядке бронирования (постановление КМУ от 27.01.2023 №76).

Информация о начисленной ежемесячной заработной плате (доходе, денежном обеспечении, помощи, компенсации) формируется на основании актуальных данных реестра застрахованных лиц.

ПФУ уточнил, что выплаты за дни временной нетрудоспособности учитываются только в той части, которая приходится на соответствующий месяц. В случае внутреннего совместительства на одном предприятии в расчет берется совокупный доход работника. Также в общий расчет включаются все выплаты, начисленные предприятием за соответствующий период, тогда как доходы, полученные от других страхователей, не учитываются.

Отдельно отмечается, что в случае увольнения и повторного приема работника в пределах одного месяца на том же предприятии учитывается совокупный доход.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», процесс бронирования военнообязанных в Украине снова претерпевает изменения, превращаясь в механизм более жесткого экономического и финансового контроля. Кабинет Министров Украины пересмотрел подход к определению предприятий как критически важных, сместив акцент на прозрачность доходов, налоговую дисциплину и реальное значение бизнеса для обороноспособности и функционирования государства в условиях военного положения.

Ключевым решением правительства стало установление жестких минимумов официальной заработной платы, являющейся обязательным условием для бронирования. Этот шаг фактически вводит элементы «экономического бронирования».

Для подтверждения статуса критичности и бронирования работника уровень средней зарплаты на предприятии должен составлять не менее трёх минимальных заработных плат — 25 941 грн. Правительство сохранило более гибкий подход для территорий, находящихся в зоне активных боевых действий или вблизи фронта. Для них порог установлен на уровне 2,5 минимальных зарплат — 21 618 грн.

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