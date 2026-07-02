Начался прием в профтехи : как поступить без НМТ и какие документы нужно подать до 1 сентября

Абитуриентам не нужно сдавать НМТ, а документы можно подать лично или онлайн до 1 сентября.

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С 1 июля в Украине начался прием заявлений на поступление в учреждения профессионального образования. Абитуриенты могут подать документы для обучения за счет государственного или регионального заказа, а также по контракту.

Поступать могут выпускники 9 и 11 классов, а также взрослые, планирующие получить новую профессию. Для поступления в учреждения профессионального образования сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ) не требуется.

В Министерстве образования и науки отмечают, что сегодня рынок труда нуждается в электриках, сварщиках, строителях, слесарях, станочниках, поварах и других квалифицированных специалистах. Профессиональное образование дает возможность получить практические навыки, быстрее начать карьеру, достичь финансовой независимости или открыть собственное дело.

Условия поступления, перечень необходимых документов, сроки их подачи и зачисления каждое учреждение профессионального образования определяет самостоятельно. Как правило, абитуриентам необходимо пройти собеседование или вступительные испытания.

Выбрать профессию и учебное заведение можно на платформе «Профессиональный колледж», где собрана информация об учебных заведениях со всей Украины. Каталог позволяет отфильтровать колледжи по области, просмотреть перечень профессий и найти контакты приемной комиссии.

Подать заявление о поступлении необходимо до 1 сентября. Это можно сделать лично в учебном заведении или онлайн через электронный кабинет на сайте ЕДЕБО.

Для поступления обычно требуются:

заявление;

документ об образовании и приложение к нему;

медицинская справка;

фотографии;

копия документа, удостоверяющего личность;

документы, подтверждающие право на льготы (при наличии);

для военнообязанных — копия военно-учетного документа: военного билета, временного удостоверения военнообязанного или удостоверения о приписке к призывному участку.

Продолжительность обучения в профессиональном колледже составляет от шести месяцев до трех лет в зависимости от выбранной профессии, уровня образования абитуриента и его предыдущей квалификации. Студенты могут получать стипендию от 1250 гривен, а также, при необходимости, проживать в общежитии.

Как отметили в МОН, в настоящее время особенно высоким спросом пользуются специалисты в области энергетики, железнодорожного транспорта, робототехники и приборостроения. По отдельным техническим специальностям на одного специалиста приходится более десяти вакансий, что открывает выпускникам широкие возможности для трудоустройства сразу после завершения обучения.

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