Підприємствам нагадали, як сплачувати екологічний податок за викиди метану

За 1 тонну викинутого метану застосовується ставка 146,50 грн, оскільки Податковий кодекс України відносить метан до групи забруднюючих речовин «вуглеводні».

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Підприємства, які здійснюють викиди метану в атмосферне повітря зі стаціонарних джерел, повинні сплачувати екологічний податок за ставкою 146,50 грн за 1 тонну викинутого метану.

Така ставка визначена Податковим кодексом України. Законодавство відносить метан до групи забруднюючих речовин «вуглеводні», для яких пунктом 243.1 статті 243 Податкового кодексу встановлено відповідний розмір екологічного податку.

Належність метану до вуглеводнів підтверджується його хімічною формулою (CH₄), а також низкою нормативно-правових актів. Зокрема, Закон України «Про нафту і газ» визначає природний газ як суміш вуглеводнів, Правила розробки нафтових і газових родовищ прямо відносять метан до вуглеводнів, а Кодекс газотранспортної системи передбачає, що природний газ містить не менше 90% метану.

У податковій нагадують, що суб'єкти господарювання, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, повинні мати дозвіл на викиди або інтегрований довкіллєвий дозвіл. Саме в цих документах визначаються види та обсяги забруднюючих речовин.

Екологічний податок платники розраховують самостійно щокварталу на підставі фактичних обсягів викидів та ставок, встановлених Податковим кодексом України.

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