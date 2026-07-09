  1. В Україні

Підприємствам нагадали, як сплачувати екологічний податок за викиди метану

23:30, 9 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За 1 тонну викинутого метану застосовується ставка 146,50 грн, оскільки Податковий кодекс України відносить метан до групи забруднюючих речовин «вуглеводні».
Підприємствам нагадали, як сплачувати екологічний податок за викиди метану
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Підприємства, які здійснюють викиди метану в атмосферне повітря зі стаціонарних джерел, повинні сплачувати екологічний податок за ставкою 146,50 грн за 1 тонну викинутого метану.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Така ставка визначена Податковим кодексом України. Законодавство відносить метан до групи забруднюючих речовин «вуглеводні», для яких пунктом 243.1 статті 243 Податкового кодексу встановлено відповідний розмір екологічного податку.

Належність метану до вуглеводнів підтверджується його хімічною формулою (CH₄), а також низкою нормативно-правових актів. Зокрема, Закон України «Про нафту і газ» визначає природний газ як суміш вуглеводнів, Правила розробки нафтових і газових родовищ прямо відносять метан до вуглеводнів, а Кодекс газотранспортної системи передбачає, що природний газ містить не менше 90% метану.

У податковій нагадують, що суб'єкти господарювання, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, повинні мати дозвіл на викиди або інтегрований довкіллєвий дозвіл. Саме в цих документах визначаються види та обсяги забруднюючих речовин.

Екологічний податок платники розраховують самостійно щокварталу на підставі фактичних обсягів викидів та ставок, встановлених Податковим кодексом України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова Україна Податковий кодекс України

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Чи можна стягнути збитки з Uber та інших сервісів таксі: до кого висувати претензії та з кого вимагати гроші за ДТП

Чи можна стягнути збитки зі служби таксі після ДТП: чому суди покладають відповідальність на водіїв та власників транспортних засобів.

Кабмін визначив, як працюватиме новий Держфонд соцзахисту осіб з інвалідністю: коли гроші зобовʼяжуть повернути

Кабмін запускає дотації для бізнесу, оплату навчання з кібербезпеки та закупівлю послуг персональних асистентів, проте за нецільове використання грошей доведеться відповісти в суді.

Велика Палата ВС пояснила, чому роботодавець не може таємно моніторити корпоративний телефон працівника

ВП ВС наголосила, що суди повинні оцінювати пропорційність втручання роботодавця у приватне життя працівника, навіть якщо отримана інформація формально не визнається персональними даними.

Кінець автоматичним штрафам ТЦК: у Парламенті хочуть заборонити вважати повістку врученою без підпису

Повістка не вважатиметься врученою лише через відмітку пошти: у Раді зареєстрували нову законодавчу ініціативу.

Криза в АРМА: хто керуватиме мільярдними пулами активів після добровільного скорочення штату

Попри зниження ефективності продажу арештованих активів і дефіцит управителів, АРМА може добровільно скоротити власний кадровий ресурс.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]