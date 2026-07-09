Вбивство Анастасії Березовської: суд у Києві арештував другого підозрюваного — Віталія Жиковича

Суд відправив під варту ще одного фігуранта справи про вбивство жінки, яку пов'язували із замахом у Монако.

Фото: Суспільне Новини

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Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі про вбивство Анастасії Березовської, яку пов'язували із замахом на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

Суд відправив під варту Віталія Жиковича. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

За версією слідства, Жикович є одним із фігурантів кримінального провадження щодо вбивства Березовської. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше цього дня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід іншому підозрюваному у цій справі — Владиславу Реуту. Його взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. За версією правоохоронців, він здійснив два постріли їй у голову. Під час судового засідання підозрюваний заявив, що не наполягає на визначенні застави та готовий співпрацювати зі слідством.

Додамо, що правоохоронці знайшли тіло громадянки України Анастасії Березовської, яку правоохоронні органи Князівства Монако підозрюють у замаху на вбивство родини, внаслідок якого постраждали троє людей, серед них — дитина. За даними слідства, після повернення до України Березовська контактувала з двома чоловіками — колишнім співробітником правоохоронних органів та чинним співробітником ГУР Міноборони.

У СБУ повідомили, що під час розслідування обох чоловіків перевіряли на можливу причетність до замаху в Монако. Згодом чинний співробітник ГУР, за даними слідства, зізнався у вбивстві Березовської, яке, як стверджують правоохоронці, він скоїв разом з іншим фігурантом. Обох затримали за підозрою у вчиненні умисного вбивства за попередньою змовою групою осіб.

За показами одного із затриманих було проведено слідчий експеримент, під час якого правоохоронці виявили тіло Березовської з вогнепальними пораненнями голови. Слідство триває. Українська сторона також передала всю наявну інформацію правоохоронним органам Князівства Монако та продовжує встановлювати можливих замовників і інших причетних до замаху.

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