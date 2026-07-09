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Убийство Анастасии Березовской: суд в Киеве арестовал второго подозреваемого — Виталия Жиковича

15:48, 9 июля 2026
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Суд отправил под стражу еще одного фигуранта дела об убийстве женщины, которую связывали с покушением в Монако.
Убийство Анастасии Березовской: суд в Киеве арестовал второго подозреваемого — Виталия Жиковича
Фото: Суспільне Новини
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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения еще одному подозреваемому по делу об убийстве Анастасии Березовской, которую связывали с покушением на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

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Суд отправил под стражу Виталия Жиковича. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

По версии следствия, Жикович является одним из фигурантов уголовного производства по делу об убийстве Березовской. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в этот день Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения другому подозреваемому по этому делу — Владиславу Реуту. Его взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. По версии правоохранителей, он произвел два выстрела ей в голову. Во время судебного заседания подозреваемый заявил, что не настаивает на определении залога и готов сотрудничать со следствием.

Добавим, что правоохранители нашли тело гражданки Украины Анастасии Березовской, которую правоохранительные органы Княжества Монако подозревают в покушении на убийство семьи, в результате которого пострадали три человека, среди них — ребенок. По данным следствия, после возвращения в Украину Березовская контактировала с двумя мужчинами — бывшим сотрудником правоохранительных органов и действующим сотрудником ГУР Минобороны.

В СБУ сообщили, что в ходе расследования обоих мужчин проверяли на возможную причастность к покушению в Монако. Впоследствии действующий сотрудник ГУР, по данным следствия, признался в убийстве Березовской, которое, как утверждают правоохранители, он совершил вместе с другим фигурантом. Оба задержаны по подозрению в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц.

По показаниям одного из задержанных был проведен следственный эксперимент, в ходе которого правоохранители обнаружили тело Березовской с огнестрельными ранениями головы. Следствие продолжается. Украинская сторона также передала всю имеющуюся информацию правоохранительным органам Княжества Монако и продолжает устанавливать возможных заказчиков и других причастных к покушению.

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