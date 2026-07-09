  1. В Украине

В Киеве мужчина оставил французского бульдога на балконе без воды и выгула — животное погибло

17:52, 9 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владелец часто покидал собаку привязанную на улице и проявлял агрессию к ней.
В Киеве мужчина оставил французского бульдога на балконе без воды и выгула — животное погибло
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве 37-летнему мужчине сообщили о подозрении в жестоком обращении с собакой, которое привело к гибели животного. Мужчина оставил французского бульдога по кличке «Рафік» на балконе квартиры в жару без еды, воды и выгула.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным Киевской городской прокуратуры, подозреваемый запер собаку на балконе собственной квартиры в качестве «наказания». Из-за длительного пребывания под солнцем пес погиб.

Мертвое животное на балконе обнаружила девушка подозреваемого. Она сообщила об этом матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

Как рассказали соседи мужчины, собака проживала у него более двух лет. По их словам, хозяин часто оставлял животное привязанным на улице и проявлял к нему агрессию.

Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева мужчине сообщили о подозрении в жестоком обращении с животным, которое привело к его гибели.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законодательство Украины устанавливает четкие правила содержания, обращения и транспортировки животных и предусматривает административную и уголовную ответственность за их нарушение. При этом ответственность распространяется не только на владельцев домашних животных, но и на любых лиц, которые совершают жестокие действия в отношении бездомных или диких животных.

Жестоким обращением считаются действия или бездействие, которые причиняют животному боль, страдания или приводят к травмированию, увечью либо гибели. Полный перечень таких действий указан в Законе Украины «О защите животных от жестокого обращения».

Если жестокое обращение не повлекло телесных повреждений, увечья или гибели животного, виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности. За такие действия предусмотрен штраф от 3 400 до 5 100 гривен. За повторное нарушение в течение года, совершение правонарушения в отношении нескольких животных или группой лиц штраф составляет от 5 100 до 8 500 гривен. Также может применяться административный арест сроком до 15 суток.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура Киев подозреваемый животные

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Кабмин определил, как будет работать новый Госфонд соцзащиты лиц с инвалидностью: когда деньги обяжут вернуть

Кабмин запускает дотации для бизнеса, оплату обучения по кибербезопасности и закупку услуг персональных ассистентов, однако за нецелевое использование средств придется отвечать в суде.

Большая Палата ВС объяснила, почему работодатель не может тайно мониторить корпоративный телефон работника

ВП ВС подчеркнула, что суды должны оценивать пропорциональность вмешательства работодателя в частную жизнь работника, даже если полученная информация формально не признается персональными данными.

Конец автоматическим штрафам ТЦК: в Парламенте хотят запретить считать повестку врученной без подписи

Повестка не будет считаться врученной только из-за отметки почты: в Раде зарегистрировали новую законодательную инициативу.

Кризис в АРМА: кто будет управлять миллиардными пулами активов после добровольного сокращения штата

Несмотря на снижение эффективности продажи арестованных активов и дефицит управляющих, АРМА может добровольно сократить собственный кадровый ресурс.

Родители тяжелобольных детей не могут уволиться из армии: почему семьи ждут законопроект 15057

Ребенок не виноват, что папа — герой: отец тяжелобольного ребенка имеет право на отсрочку, но если его уже призвали — уволиться он не может: именно это противоречие предлагает устранить законопроект № 15057.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]