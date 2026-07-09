В Киеве мужчина оставил французского бульдога на балконе без воды и выгула — животное погибло

Владелец часто покидал собаку привязанную на улице и проявлял агрессию к ней.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве 37-летнему мужчине сообщили о подозрении в жестоком обращении с собакой, которое привело к гибели животного. Мужчина оставил французского бульдога по кличке «Рафік» на балконе квартиры в жару без еды, воды и выгула.

По данным Киевской городской прокуратуры, подозреваемый запер собаку на балконе собственной квартиры в качестве «наказания». Из-за длительного пребывания под солнцем пес погиб.

Мертвое животное на балконе обнаружила девушка подозреваемого. Она сообщила об этом матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

Как рассказали соседи мужчины, собака проживала у него более двух лет. По их словам, хозяин часто оставлял животное привязанным на улице и проявлял к нему агрессию.

Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева мужчине сообщили о подозрении в жестоком обращении с животным, которое привело к его гибели.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законодательство Украины устанавливает четкие правила содержания, обращения и транспортировки животных и предусматривает административную и уголовную ответственность за их нарушение. При этом ответственность распространяется не только на владельцев домашних животных, но и на любых лиц, которые совершают жестокие действия в отношении бездомных или диких животных.

Жестоким обращением считаются действия или бездействие, которые причиняют животному боль, страдания или приводят к травмированию, увечью либо гибели. Полный перечень таких действий указан в Законе Украины «О защите животных от жестокого обращения».

Если жестокое обращение не повлекло телесных повреждений, увечья или гибели животного, виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности. За такие действия предусмотрен штраф от 3 400 до 5 100 гривен. За повторное нарушение в течение года, совершение правонарушения в отношении нескольких животных или группой лиц штраф составляет от 5 100 до 8 500 гривен. Также может применяться административный арест сроком до 15 суток.