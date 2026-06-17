Жестокое обращение с животными: какие наказания предусматривает закон

Украинцев могут штрафовать и сажать за решетку за жестокое обращение с животными.

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Законодательство Украины устанавливает четкие правила содержания, обращения и транспортировки животных и предусматривает административную и уголовную ответственность за их нарушение. При этом ответственность распространяется не только на владельцев домашних животных, но и на любых лиц, совершающих жестокие действия в отношении бездомных или диких животных. Об этом напомнило Министерство юстиции.

Что считается жестоким обращением с животными?

Жестоким обращением считаются действия или бездействие, которые причиняют животному боль, страдания либо приводят к травмированию, увечью или гибели. Полный перечень таких действий приведен в Законе Украины «О защите животных от жестокого обращения». В частности, это:

избиение, травмирование, отравление, увечье и убийство животных;

оставление животных без присмотра в автомобиле при температуре +20°C или ниже +5°C;

содержание животного на привязи без доступа к укрытию при температуре выше +20°C или ниже 0°C;

использование методов дрессировки, причиняющих животному боль или наносящих вред его здоровью и общему состоянию;

привязывание к транспорту с принуждением к бегу;

натравливание животных друг на друга из хулиганских или корыстных побуждений и т.д.

Административная ответственность

Если жестокое обращение не повлекло телесных повреждений, увечья или гибели животного, виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности. За такие действия предусмотрен штраф от 3 400 до 5 100 гривен. За повторное нарушение в течение года, совершение правонарушения в отношении нескольких животных или группой лиц штраф составляет от 5 100 до 8 500 гривен. Также может применяться административный арест на срок до 15 суток.

В случаях, когда дальнейшее пребывание животного у владельца представляет угрозу его жизни или здоровью, суд может принять решение о конфискации животного.

Уголовная ответственность

Уголовная ответственность наступает за жестокое обращение с позвоночными животными (кошками, собаками, козами, коровами, птицами и другими), если оно привело к увечью или гибели животного, совершалось из хулиганских или корыстных побуждений либо было связано с натравливанием животных друг на друга.

За такие преступления статьей 299 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от одного до трех лет либо лишения свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного в случаях, предусмотренных законом.

Более строгие санкции предусмотрены в случае, если преступление сопровождается факторами, повышающими его общественную опасность. Так, лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией животного наказываются лица, совершившие указанные действия в присутствии детей. А за особую жестокость и серийность (действия, совершенные повторно, группой лиц, в отношении двух и более животных, с особой жестокостью и т.п.) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией животного.

Отдельно уголовная ответственность — лишение свободы на срок от пяти до восьми лет — предусмотрена за создание, сбыт или распространение фото-, видео-, аудиоматериалов и иной продукции, пропагандирующей жестокое обращение с животными.

«Если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным, следует сообщить об этом в полицию, по возможности зафиксировать обстоятельства происшествия на фото или видео и привлечь свидетелей. Такие доказательства могут иметь важное значение для привлечения виновных лиц к ответственности. Ведь каждый случай жестокости должен получать надлежащую правовую оценку», — добавили в Минюсте.

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