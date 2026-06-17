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Жорстоке поводження з тваринами: які покарання передбачає закон

11:06, 17 червня 2026
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Українців можуть штрафувати і саджати за ґрати за жорстоке поводження з тваринами.
Жорстоке поводження з тваринами: які покарання передбачає закон
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Законодавство України встановлює чіткі правила утримання поводження та транспортування тварин і передбачає адміністративну й кримінальну відповідальність за їх порушення. При цьому відповідальність поширюється не лише на власників домашніх тварин, а й на будь-яких осіб, які вчиняють жорстокі дії щодо безпритульних або диких тварин. Про це нагадало Міністерство юстиції.

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Що таке жорстоке поводження з тваринами?

Жорстоким поводженням вважаються дії або бездіяльність, які завдають тварині болю, страждань чи призводять до травмування, каліцтва або загибелі. Повний перелік таких дій наведено в Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження» . Зокрема, це:

- побиття, травмування, отруєння, каліцтво та вбивство тварин;

- залишення тварин без нагляду в авто за температури +20°C або нижче +5°C;

- тримання тварини на прив’язі без доступу до укриття при температурі понад +20°C або нижче 0°C;

- використання методів дресирування, що спричиняють біль тварині або завдають шкоди її здоров’ю та загальному стану;

- прив’язування до транспорту з примушенням до бігу;

- нацьковування тварин одна на одну з хуліганських чи корисливих мотивів тощо.

Адміністративна відповідальність

Якщо жорстоке поводження не спричинило тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини, винна особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності. За такі дії передбачено штраф від 3 400 до 5 100 гривень. За повторне порушення протягом року, вчинення правопорушення щодо кількох тварин або групою осіб штраф становить від 5 100 до 8 500 гривень. Також може застосовуватися адміністративний арешт на строк до 15 діб.

У випадках, коли подальше перебування тварини у власника становить загрозу її життю або здоров’ю, суд може ухвалити рішення про конфіскацію тварини.

Кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність настає за жорстоке поводження з хребетними тваринами  (котами, собаками, козами, коровами, птахами та іншими), якщо воно призвело до каліцтва або загибелі тварини, відбувалось з хуліганських чи корисливих мотивів або було пов’язано з нацьковуванням тварин одна на одну.

За такі злочини статтею 299 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років із конфіскацією тварини у випадках, передбачених законом.

Більш суворі санкції передбачені у разі, якщо злочин супроводжується факторами, які збільшують його суспільну небезпеку. Так, позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років із конфіскацією тварини караються особи, які вчинили зазначені дії у присутності дітей. А за особливу жорстокість та серійність (дії, вчинені повторно, групою осіб, щодо двох і більше тварин, з особливою жорстокістю тощо) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років із конфіскацією тварини.

Окремо кримінальна відповідальність — позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років — передбачена за створення, збут або поширення фото-, відео-, аудіоматеріалів та іншої продукції, що пропагує жорстоке поводження з тваринами.

«Якщо ви стали свідком жорстокого поводження з твариною, варто повідомити про це поліцію, за можливості зафіксувати обставини події на фото або відео та залучити свідків. Такі докази можуть мати важливе значення для притягнення винних осіб до відповідальності. Адже кожен випадок жорстокості повинен отримувати належну правову оцінку», - додали у Мін’юсті.

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мінюст тварини

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