Бенчмарки вступу до ЄС: депутати пропонують розширити підслідність НАБУ на керівництво ДБР та БЕБ

Ініціативи, запропоновані парламентом посилюють автономію САП та припиняють практику автоматичного закриття кримінальних проваджень лише через сплив строків.

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Європейський Союз офіційно відкрив для України перший кластер перемовин — «Основи». Відтепер реформи у сфері верховенства права та антикорупції перетворилися на офіційні бенчмарки, від виконання яких залежить членство України в ЄС. Тепер прогрес у таких сферах, як перезавантаження ДБР, розширення підслідності НАБУ та САП, є обов'язковою умовою для відкриття наступних секторальних кластерів. Щоб пришвидшити цей процес, група народних депутатів вже зареєструвала декілька законопроєктів.

Так, у Верховній Раді зареєстровано два документи — № 15334 та № 15335, які спрямовані на посилення незалежності НАБУ і САП та ліквідацію процесуальних прогалин, якими користувалися фігуранти корупційних справ.

Від декларацій до дедлайнів

Відкриття кластеру «Основи» є сигналом того, що ЄС чекає від України виконання плану реформ.

Серед офіційних вимог кластеру:

Повне перезавантаження ДБР із новою прозорою процедурою добору керівника.

Унеможливлення автоматичного закриття справ та процесуальних затягувань.

Розширення підслідності НАБУ і САП.

Законопроєкт № 15334

Перший документ спрямований на захист виключної юрисдикції НАБУ та САП. Головна мета — зупинити практику, коли резонансні справи штучно передаються в інші правоохоронні органи.

Документ пропонує суттєво розширити повноваження Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Серед ключових новацій — розширення переліку посадовців, справи яких розслідуватиме НАБУ. До підслідності Бюро пропонують віднести директора та керівний склад ДБР, голів обласних державних адміністрацій і їхніх заступників, начальників військових та військово-цивільних адміністрацій, керівництво Бюро економічної безпеки, а також членів наглядових рад державних компаній, у яких частка держави перевищує 50%.

Законопроєкт також посилює процесуальну автономію САП. У випадках, коли одне й те саме кримінальне провадження паралельно розслідують різні правоохоронні органи, остаточне рішення щодо визначення підслідності прийматиме прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Окремий блок змін стосується міжнародного співробітництва. Керівник САП отримає право самостійно створювати спільні слідчі групи з іноземними партнерами та направляти запити про екстрадицію у справах НАБУ. Очікується, що це дозволить пришвидшити розшук і повернення до України осіб, які переховуються від слідства за кордоном.

Законопроєкт № 15335

Другий законопроєкт із пакета антикорупційних змін — № 15335 — покликаний усунути процесуальні механізми, які дозволяють затягувати розслідування та судовий розгляд кримінальних проваджень.

Законопроєкт пропонує відмовитися від практики автоматичного закриття кримінальних проваджень лише через сплив установлених строків досудового розслідування. Водночас контроль за дотриманням розумних строків зберігається: підозрюваний, його захисник або потерпілий зможуть звернутися до слідчого судді з вимогою зобов’язати прокурора ухвалити процесуальне рішення та завершити розслідування.

Документ також передбачає низку інструментів для боротьби зі зловживаннями процесуальними правами. Зокрема, суди отримають право відхиляти повторні клопотання, якщо вони не містять нових обставин, обмежувати тривалість виступів учасників процесу у випадках очевидного затягування розгляду, а також продовжувати слухання за відсутності одного із захисників, якщо інший адвокат бере участь у справі.

Крім того, законопроєкт змінює порядок продовження строків досудового розслідування. Пропонується повернути керівникам органів прокуратури повноваження продовжувати строки досудового розслідування до шести та дванадцяти місяців залежно від складності провадження. Для особливо складних справ зберігається можливість подовження строків до 18 місяців за рішенням суду.

Автори ініціативи вважають, що такі зміни дозволять уникнути закриття резонансних кримінальних проваджень через формальні підстави та зроблять розслідування більш ефективними.

Україна може отримати доступ до спільного ринку ЄС та інших привілеїв ще до повноцінного вступу, але лише за умови реального прогресу у верховенстві права.

Наразі на сайті Верховної Ради оприлюднені лише картки законопроєктів № 15334 та № 15335. Пояснювальні записки, порівняльні таблиці та інші супровідні документи станом на момент публікації відсутні. Наведена інформація ґрунтується на публічних заявах автора законодавчої ініціативи щодо змісту запропонованих змін. «Судово-юридична газета» стежитиме за подальшим проходженням законопроєктів та їхнім офіційним оприлюдненням.

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