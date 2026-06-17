Супротив аудиторів: компанія «Імона-Аудит» позивається до суду через свавілля керівництва ОСНАД

Аудиторська компанія «Імона-Аудит» подала позов до Київського окружного адміністративного суду щодо протиправності рішень керівництва Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (ОСНАД). Справу розглядатиме суддя Олександр Басай. Цей крок став черговим свідченням масштабного правового супротиву українського бізнесу проти дій регулятора — наразі у судовому реєстрі лежить уже майже сотня рішень та відкритих проваджень із конкретними претензіями до установи.

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Як йдеться у розслідуванні видання Lenta.UA, «в українському фінансовому секторі розгортається тихий, але катастрофічний за своїми наслідками процес, який загрожує остаточним демонтажем прозорості бізнесу». Журналісти прямо звинувачують ОСНАД та його одіозного керівника Олега Канцурова у цілеспрямованому знищенні конкурентного середовища на ринку аудиторських послуг України.

Олег Канцуров, який має неоднозначну репутацію та фігурує у багатьох судових процесах, раніше був без конкурсу призначений до наглядової ради АТ «Українські розподільні мережі» за особистим рішенням ексміністра енергетики Германа Галущенка. Попри подальше звільнення з УРМ, Канцуров зберіг тотальний контроль над аудиторською галуззю і, за даними медіа, перетворив держрегулятор на «інструмент побудови особистої фінансово-адміністративної імперії».

У матеріалі Lenta.UA детально описується механізм тиску на незалежних гравців ринку, який працює «як чітко налагоджений конвеєр»: йдеться про штучні перевірки, коли призначення ревізій відбувається на основі узгоджених штучних «доносів» та хаотичного вибору часових проміжків для аудиту, що дозволяє посадовцям заздалегідь шукати слабкі місця компаній. Також спостерігається дисциплінарний шантаж, коли паралельно з інспекціями штучно відкриваються дисциплінарні провадження. Найчастіше це відбувається у першому кварталі року, аби позбавити аудиторів заробітку у «високий сезон». Навіть за умови успішної перевірки компанії позбавляють права на обов'язковий аудит через рішення підконтрольної дисциплінарної комісії. Майже кожна перевірка закінчується так званим «відстеженням» (повторним аудитом за рік), що тримає бізнес на постійному гачку.

Коли діяльність компаній повністю блокується, запускаються корупційні механізми. За інформацією журналістів, ціна відновлення права на професійну діяльність чи повернення сертифіката аудитора наразі становить близько 200 тисяч доларів. Будь-які спроби професійної спільноти виступити зі скаргами чи пропозиціями завершуються миттєвою розправою та викресленням фірм із реєстру, оскільки Канцуров фактично узурпував управління всіма суміжними органами — Аудиторською палатою, Радою нагляду та Комісією з атестації.

«Уже точиться активний супротив. Обурення бізнесу вже давно вийшло у правове поле — сьогодні в судовому реєстрі лежить майже сотня рішень та відкритих проваджень, які містять конкретні претензії до протиправних дій Органу суспільного нагляду та особисто Олега Канцурова. Яскравий приклад – позов аудиторської компанії «Імона-Аудит» до Київського окружного адміністративного суду (суддя Олександр Басай) щодо протиправності рішень керівництва ОСНАД», - резюмують журналісти.

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