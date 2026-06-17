Супротив аудиторов: компания «Имона-Аудит» подает в суд из-за произвола руководства ОСНАД

Аудиторская компания «Имона-Аудит» подала иск в Киевский окружной административный суд относительно противоправности решений руководства Органа общественного надзора за аудиторской деятельностью (ОСНАД). Дело будет рассматривать судья Александр Басай. Этот шаг стал очередным свидетельством масштабного правового сопротивления украинского бизнеса действиям регулятора — в судебном реестре уже находится почти сотня решений и открытых производств с конкретными претензиями к учреждению.

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Как идеться в расследовании издания Lenta.UA, «в украинском финансовом секторе разворачивается тихий, но катастрофический по своим последствиям процесс, который угрожает окончательным демонтажем прозрачности бизнеса». Журналисты прямо обвиняют ОСНАД и его одиозного руководителя Олега Канцурова в целенаправленном уничтожении конкурентной среды на рынке аудиторских услуг Украины.

Олег Канцуров, имеющий неоднозначную репутацию и фигурирующий во многих судебных процессах, ранее был без конкурса назначен в наблюдательный совет АО «Украинские распределительные сети» по личному решению экс-министра энергетики Германа Галущенко. Несмотря на последующее увольнение из УРМ, Канцуров сохранил тотальный контроль над аудиторской отраслью и, по данным медиа, превратил государственный регулятор в «инструмент построения личной финансово-административной империи».

В материале Lenta.UA подробно описывается механизм давления на независимых игроков рынка, который работает «как четко отлаженный конвейер»: речь идет об искусственных проверках, когда назначение ревизий происходит на основе согласованных искусственных «доносов» и хаотичного выбора временных промежутков для аудита, что позволяет должностным лицам заранее искать слабые места компаний. Также наблюдается дисциплинарный шантаж, когда параллельно с инспекциями искусственно открываются дисциплинарные производства. Чаще всего это происходит в первом квартале года, чтобы лишить аудиторов заработка в «высокий сезон». Даже при успешной проверке компании лишаются права на обязательный аудит через решение подконтрольной дисциплинарной комиссии. Почти каждая проверка заканчивается так называемым «отслеживанием» (повторным аудитом через год), что держит бизнес на постоянном крючке.

Когда деятельность компаний полностью блокируется, запускаются коррупционные механизмы. По информации журналистов, цена восстановления права на профессиональную деятельность или возврата сертификата аудитора сейчас составляет около 200 тысяч долларов. Любые попытки профессионального сообщества подать жалобы или предложения заканчиваются мгновенной расправой и исключением фирм из реестра, поскольку Канцуров фактически узурпировал управление всеми смежными органами — Аудиторской палатой, Советом надзора и Комиссией по аттестации.

«Уже идет активное сопротивление. Возмущение бизнеса давно вышло в правовое поле — сегодня в судебном реестре находится почти сотня решений и открытых производств, содержащих конкретные претензии к противоправным действиям Органа общественного надзора и лично Олега Канцурова. Яркий пример — иск аудиторской компании «Имона-Аудит» в Киевский окружной административный суд (судья Александр Басай) относительно противоправности решений руководства ОСНАД», — резюмируют журналисты.

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