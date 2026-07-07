Детям больше не разрешат загружать приложения без согласия родителей: решение Верховного суда США

Верховный суд США отказался блокировать закон Техаса, который вводит обязательную проверку возраста пользователей App Store и Google Play.

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Верховный суд США разрешил властям штата Техас временно применять закон, который обязывает магазины приложений проверять возраст пользователей и получать согласие родителей перед покупкой или загрузкой приложений несовершеннолетними. Окончательное решение относительно законности этого акта еще не принято, однако высшая судебная инстанция страны отказалась блокировать его действие на время судебного разбирательства. Это решение может оказать значительное влияние на работу крупнейших цифровых платформ, в частности Apple и Google, а также на дальнейшие дискуссии в США о балансе между защитой детей в интернете и свободой слова.

Что предусматривает закон Техаса

Закон Texas App Store Accountability Act обязывает операторов магазинов приложений и разработчиков программ проверять возраст пользователей. Если пользователь является несовершеннолетним, для совершения покупок или загрузки приложений необходимо получить согласие одного из родителей или законного представителя.

В прошлом месяце апелляционный суд восстановил действие этого закона после того, как в декабре федеральный судья в Техасе временно приостановил его исполнение.

Почему закон оспаривают

Иск против закона подали молодежная правозащитная организация Students Engaged in Advancing Texas (SEAT) и отраслевая ассоциация Computer & Communications Industry Association (CCIA), в состав которой входят такие технологические компании, как Apple, Google и Meta.

Истцы утверждают, что новые требования ограничивают возможности детей пользоваться цифровыми сервисами, которые позволяют реализовывать право на свободу слова, гарантированное Первой поправкой к Конституции США.

В прошлом месяце они обратились в Верховный суд США с просьбой в срочном порядке заблокировать действие закона до завершения рассмотрения дела в судах нижестоящих инстанций, указывает Politico.

Позиция сторон после решения Верховного суда

Решение Верховного суда было принято после того, как двухпартийная группа генеральных прокуроров 27 американских штатов во главе с генеральным прокурором Флориды Джеймсом Атмайером подала в суд письменную позицию в поддержку закона Техаса.

Президент CCIA Мэтт Шруерс после решения заявил, что организация ожидает ускоренного рассмотрения дела в Апелляционном суде пятого округа США в начале августа.

По его словам, в ходе этого рассмотрения ассоциация намерена доказать, что Texas App Store Accountability Act нарушает Первую поправку к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

Организация SEAT, CCIA и офис генерального прокурора Техаса Кена Пакстона, который защищает закон в суде, не предоставили оперативных комментариев после решения Верховного суда.

Это не первый подобный закон в Техасе

В прошлом году Верховный суд США уже поддержал другой закон штата Техас о проверке возраста пользователей. Тогда речь шла о требовании проходить возрастную верификацию для доступа к порнографическим веб-сайтам. Нынешнее дело касается уже не сайтов для взрослых, а магазинов мобильных приложений и правил доступа детей к цифровому контенту.

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