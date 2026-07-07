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В Дарницком районе Киева завершили спасательные работы в доме после российского удара

09:23, 7 июля 2026
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В Подольском районе спасательные работы продолжаются.
В Дарницком районе Киева завершили спасательные работы в доме после российского удара
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В Киеве продолжаются ликвидационные работы после российского удара в ночь на 6 июля: погибли 19 человек, еще 58 получили ранения, среди них 7 детей.

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Как сообщили в ГСЧС, в течение всей ночи в столице продолжались поисково-спасательные работы на местах попаданий.

В Подольском районе погибли 8 человек, спасательные работы там продолжаются.

В Дарницком районе поисково-спасательные работы уже завершены. Известно о 11 погибших. Спасатели разобрали и вывезли около 300 кубических метров строительных конструкций и обломков. Психологи ГСЧС оказали помощь 77 пострадавшим.

К работам в Дарницком районе были привлечены 183 спасателя и 99 единиц техники. В настоящее время там продолжаются аварийно-восстановительные работы.

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ГСЧС Киев война

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