В Дарницком районе Киева завершили спасательные работы в доме после российского удара

В Подольском районе спасательные работы продолжаются.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве продолжаются ликвидационные работы после российского удара в ночь на 6 июля: погибли 19 человек, еще 58 получили ранения, среди них 7 детей.

Как сообщили в ГСЧС, в течение всей ночи в столице продолжались поисково-спасательные работы на местах попаданий.

В Подольском районе погибли 8 человек, спасательные работы там продолжаются.

В Дарницком районе поисково-спасательные работы уже завершены. Известно о 11 погибших. Спасатели разобрали и вывезли около 300 кубических метров строительных конструкций и обломков. Психологи ГСЧС оказали помощь 77 пострадавшим.

К работам в Дарницком районе были привлечены 183 спасателя и 99 единиц техники. В настоящее время там продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.