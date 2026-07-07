У Дарницькому районі Києва завершили рятувальні роботи в будинку після російського удару

У Подільському районі рятувальні роботи ще продовжуються.

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У Києві тривають ліквідаційні роботи після російського удару в ніч на 6 липня: загинули 19 людей, ще 58 отримали поранення, серед них 7 дітей.

Як повідомили в ДСНС, протягом усієї ночі в столиці тривали пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань.

У Подільському районі загинули 8 осіб, рятувальні роботи там продовжуються.

У Дарницькому районі пошуково-рятувальні роботи вже завершено. Відомо про 11 загиблих. Рятувальники розібрали та вивезли близько 300 кубічних метрів будівельних конструкцій і уламків. Психологи ДСНС надали допомогу 77 постраждалим.

До робіт у Дарницькому районі було залучено 183 рятувальники та 99 одиниць техніки. Наразі там тривають аварійно-відновлювальні роботи.

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