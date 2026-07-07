Дітям більше не дозволять завантажувати застосунки без дозволу батьків: рішення Верховного суду США

Верховний суд США відмовився блокувати закон Техасу, який запроваджує обов'язкову перевірку віку користувачів App Store і Google Play.

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Верховний суд США дозволив владі штату Техас тимчасово застосовувати закон, який зобов'язує магазини застосунків перевіряти вік користувачів і отримувати згоду батьків перед купівлею або завантаженням застосунків неповнолітніми. Остаточне рішення щодо законності цього акта ще не ухвалене, однак найвища судова інстанція країни відмовилася блокувати його дію на час судового розгляду. Це рішення може мати значний вплив на роботу найбільших цифрових платформ, зокрема Apple і Google, а також на подальші дискусії у США щодо балансу між захистом дітей в інтернеті та свободою слова.

Що передбачає закон Техасу

Закон Texas App Store Accountability Act зобов'язує операторів магазинів застосунків і розробників програм перевіряти вік користувачів. Якщо користувач є неповнолітнім, для здійснення покупок або завантаження застосунків необхідно отримати згоду одного з батьків або законного представника.

Минулого місяця апеляційний суд поновив дію цього закону після того, як у грудні федеральний суддя в Техасі тимчасово призупинив його виконання.

Чому закон оскаржують

Позов проти закону подали молодіжна правозахисна організація Students Engaged in Advancing Texas (SEAT) та галузева асоціація Computer & Communications Industry Association (CCIA), до складу якої входять такі технологічні компанії, як Apple, Google і Meta.

Позивачі стверджують, що нові вимоги обмежують можливості дітей користуватися цифровими сервісами, які дають змогу реалізовувати право на свободу слова, гарантоване Першою поправкою до Конституції США.

Минулого місяця вони звернулися до Верховного суду США з проханням у терміновому порядку заблокувати дію закону до завершення розгляду справи в судах нижчих інстанцій, вказує Politico.

Позиція сторін після рішення Верховного суду

Рішення Верховного суду було ухвалене після того, як двопартійна група генеральних прокурорів 27 американських штатів на чолі з генеральним прокурором Флориди Джеймсом Атмаєром подала до суду письмову позицію на підтримку закону Техасу.

Президент CCIA Метт Шруерс після рішення заявив, що організація очікує на прискорений розгляд справи в Апеляційному суді п'ятого округу США на початку серпня.

За його словами, під час цього розгляду асоціація має намір довести, що Texas App Store Accountability Act порушує Першу поправку до Конституції США, яка гарантує свободу слова.

Організація SEAT, CCIA та офіс генерального прокурора Техасу Кена Пакстона, який захищає закон у суді, не надали оперативних коментарів після рішення Верховного суду.

Це не перший подібний закон у Техасі

Минулого року Верховний суд США вже підтримав інший закон штату Техас щодо перевірки віку користувачів. Тоді йшлося про вимогу проходити вікову верифікацію для доступу до порнографічних вебсайтів. Нинішня справа стосується вже не сайтів для дорослих, а магазинів мобільних застосунків і правил доступу дітей до цифрового контенту.

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