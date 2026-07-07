На таможне за полгода выявили более 6 тысяч нарушений на 2,5 млрд гривен

Количество нарушений выросло почти на четверть, а в суд передано более 3,4 тысячи дел.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В течение первого полугодия 2026 года таможенные органы выявили 6 009 нарушений таможенных правил на общую сумму более 2,5 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных правонарушений выросло на 23%.

По данным таможни, по 2 437 делам временно изъяты предметы правонарушений на сумму 352 млн грн. В частности, речь идет о промышленных товарах на 254 млн грн, продовольственных товарах на 58 млн грн, транспортных средствах на сумму более 35 млн грн и валюте на 5 млн грн.

По 562 делам о нарушении таможенных правил, включая производства предыдущих периодов, применены административные взыскания в виде штрафов на сумму 17 млн грн. В Государственный бюджет с учетом ранее рассмотренных дел взыскано 29 млн грн.

Также таможенными органами в суд передано 3 458 дел на сумму почти 1,9 млрд грн. По результатам судебного рассмотрения, с учетом дел предыдущих периодов, наложены взыскания в виде конфискации товаров и штрафов на общую сумму 5,3 млрд грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.