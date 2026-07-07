На митниці за пів року виявили понад 6 тисяч порушень на 2,5 млрд гривень

Кількість порушень зросла майже на чверть, а до суду передано понад 3,4 тисяч справ.

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Упродовж першого півріччя 2026 року митні органи виявили 6 009 порушень митних правил на загальну суму понад 2,5 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість виявлених правопорушень зросла на 23%.

За даними митниці, у 2 437 справах тимчасово вилучено предмети правопорушень на 352 млн грн. Зокрема, йдеться про промислові товари на 254 млн грн, продовольчі товари на 58 млн грн, транспортні засоби на понад 35 млн грн та валюту на 5 млн грн.

У 562 справах про порушення митних правил, включно з провадженнями попередніх періодів, застосовано адміністративні стягнення у вигляді штрафів на суму 17 млн грн. До Державного бюджету з урахуванням раніше розглянутих справ стягнуто 29 млн грн.

Також до суду митними органами передано 3 458 справ на суму майже 1,9 млрд грн. За результатами судового розгляду, з урахуванням справ попередніх періодів, накладено стягнень у вигляді конфіскації товарів та штрафів на загальну суму 5,3 млрд грн.

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