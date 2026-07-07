  1. В Украине

В Киеве мужчина за $8700 обещал «вписать» в реестры третьего ребенка для выезда за границу

10:33, 7 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Подозреваемого обвиняют в содействии незаконной переправке военнообязанных через государственную границу.
В Киеве мужчина за $8700 обещал «вписать» в реестры третьего ребенка для выезда за границу
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве 47-летнему мужчине сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке военнообязанных через государственную границу. По версии следствия, он за 8700 долларов предлагал внести в государственные реестры ложные сведения о якобы третьем ребенке мужчин, имеющих двоих детей и стремящихся выехать за пределы Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным Киевской городской прокуратуры, под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева 47-летнему киевлянину было предъявлено подозрение в содействии незаконной переправке военнообязанного через государственную границу.

Следствие установило, что за 8700 долларов он предлагал мужчинам, воспитывающим двоих детей и желающим выехать за границу, помощь во внесении в базы данных Министерства юстиции, а также в приложения «Дия» и «Резерв+» информации о третьем ребенке.

По словам правоохранителей, матерью этого ребенка могла быть как жена «клиента», так и посторонняя женщина. Каким именно способом планировалось внести такие изменения и кто должен был этому способствовать, подозреваемый не объяснял.

По информации прокуратуры, мужчина представлялся адвокатом, хотя свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью у него не было.

Ему было предъявлено подозрение по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины — содействие незаконной переправке лиц через государственную границу.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к этой схеме, а также количество мужчин, которые уже могли воспользоваться услугами подозреваемого.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура дети Киев подозреваемый пересечение границы

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Большая Палата ВС применила позицию ЕСПЧ относительно непосильного судебного сбора для юридических лиц

Отказ юридическому лицу в отсрочке уплаты судебного сбора без оценки его имущественного положения может нарушать право на доступ к суду.

ВСП согласовал назначение экс-председателя ВАКС Елены Танасевич судьей Апелляционной палаты

Высший совет правосудия рекомендовал назначить Олену Танасевич судье́й Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Могут ли забрать квартиру или арестовать счета: главные вопросы о долгах в военное положение

В каких условиях должник рискует потерять квартиру, какие счета могут быть арестованы и какие гарантии действуют во время военного положения.

После конфликта с соседкой в Viber-чате военнослужащий обратился в суд: как ВС оценил эмоциональные высказывания в чате соседей

200 тысяч гривен за сообщения в Viber-чате соседей: Верховный Суд оставил без удовлетворения иск военнослужащего.

Минцифры запускает новый этап цифровизации государственных сервисов с помощью ИИ-ассистентов в ЦПАУ

В Минцифры сообщили о подготовке к внедрению искусственного интеллекта в работу ЦПАУ для автоматизации части процессов и улучшения предоставления административных услуг.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]