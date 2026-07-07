В Киеве мужчина за $8700 обещал «вписать» в реестры третьего ребенка для выезда за границу

Подозреваемого обвиняют в содействии незаконной переправке военнообязанных через государственную границу.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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В Киеве 47-летнему мужчине сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке военнообязанных через государственную границу. По версии следствия, он за 8700 долларов предлагал внести в государственные реестры ложные сведения о якобы третьем ребенке мужчин, имеющих двоих детей и стремящихся выехать за пределы Украины.

По данным Киевской городской прокуратуры, под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева 47-летнему киевлянину было предъявлено подозрение в содействии незаконной переправке военнообязанного через государственную границу.

Следствие установило, что за 8700 долларов он предлагал мужчинам, воспитывающим двоих детей и желающим выехать за границу, помощь во внесении в базы данных Министерства юстиции, а также в приложения «Дия» и «Резерв+» информации о третьем ребенке.

По словам правоохранителей, матерью этого ребенка могла быть как жена «клиента», так и посторонняя женщина. Каким именно способом планировалось внести такие изменения и кто должен был этому способствовать, подозреваемый не объяснял.

По информации прокуратуры, мужчина представлялся адвокатом, хотя свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью у него не было.

Ему было предъявлено подозрение по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины — содействие незаконной переправке лиц через государственную границу.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к этой схеме, а также количество мужчин, которые уже могли воспользоваться услугами подозреваемого.

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