Индивидуальная вина судьи или солидарное наказание: опыт Франции и США против коллективной ответственности

Может ли безосновательное затягивание быть основой для санкций без доказывания умысла: Венецианская комиссия предостерегает, что наказывать судью за дефицит кадров и финансов недопустимо.

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Украинская практика привлечения судей к дисциплинарной ответственности столкнулась с новым вызовом: как совместить требование быстроты правосудия с фундаментальными принципами предсказуемости (foreseeability) и пропорциональности (proportionality)? Вывод Венецианской комиссии от октября 2025 года содержит ряд рекомендаций, направленных на недопущение использования расплывчатых положений статьи 106 Закона как основания для произвольного дисциплинарного преследования судей.

Отдельные решения Высшего совета правосудия свидетельствуют о подходе, при котором к дисциплинарной ответственности за несвоевременное изготовление полного текста судебного решения могут привлекать всех членов судебной коллегии, а не только судью-докладчика. В то же время анализ практики Европейского суда по правам человека, выводов Венецианской комиссии и других международных стандартов свидетельствует, что дисциплинарная ответственность судей должна основываться на принципе индивидуальной вины и соблюдении гарантий справедливого производства.

Практика ЕСПЧ — стандарты независимости и дисциплины

Европейский суд по правам человека рассматривает дисциплинарную ответственность судей не как внутреннеадминистративный вопрос, а как сферу, непосредственно влияющую на независимость судебной власти и право каждого человека на справедливый суд.

Согласно практике ЕСПЧ, в частности в деле «Александр Волков против Украины», независимость судьи является не личным привилегием, а гарантией легитимности правосудия в глазах общества. Суд подчеркивает, что дисциплинарные производства, которые могут привести к увольнению или суровым санкциям, подпадают под действие статьи 6 Конвенции (право на справедливый суд). Это означает, что дисциплинарный орган, а именно ВСП, должен соответствовать требованиям независимости и беспристрастности, а сама процедура — обеспечивать состязательность.

Особое внимание международные стандарты уделяют принципу предсказуемости (foreseeability), который является составляющей верховенства права. В практике ЕСПЧ неоднократно подчеркивалось, что закон должен быть сформулирован достаточно четко, чтобы лицо могло предвидеть последствия своего поведения. Именно на этих основаниях в делах «Александр Волков против Украины» и «Куликов и другие против Украины» Суд констатировал нарушение Конвенции из-за применения слишком широких и неопределенных дисциплинарных оснований, в частности понятия «нарушение присяги».

Аналогичные вопросы могут возникать и относительно применения пункта 2 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», поскольку понятие «безосновательное затягивание» не содержит законодательно определенных объективных критериев и оставляет дисциплинарному органу слишком широкое пространство для усмотрения.

Принцип пропорциональности требует, чтобы дисциплинарное взыскание соответствовало не только тяжести проступка, но и обстоятельствам его совершения и течению самого дисциплинарного производства. Именно такой подход в 2025 году сформулировала Большая Палата Верховного Суда, учтя практику ЕСПЧ, в частности в делах «Бек против Норвегии» (Beck v. Norway) и «Chiarello против Германии» (Chiarello v. Germany). Суд признал, что чрезмерная продолжительность дисциплинарного производства является обстоятельством, которое должно учитываться при определении вида взыскания, поскольку государство не вправе компенсировать собственную процессуальную неэффективность применением более суровых санкций к судье.

Анализ вывода CDL-AD(2025)044

Совместный вывод Венецианской комиссии и Генерального директората по правам человека и верховенству права (DGI) Совета Европы № CDL-AD(2025)044, принятый в октябре 2025 года, является на сегодняшний день важнейшим международным документом, определяющим границы реформирования дисциплинарной системы судей в Украине.

Ниже приведен развернутый анализ ключевых позиций Комиссии, касающихся толкования статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и стандартов привлечения судей к ответственности.

Критерий вины

Венецианская комиссия приветствует сокращение перечня дисциплинарных проступков (с более чем двадцати до десяти), однако подчеркивает риски, связанные с размытостью оставшихся формулировок.

Комиссия обратила внимание на чрезмерную широту формулировки безосновательного затягивания, прописанной в п. 2 ч. 1 ст. 106 Закона о судоустройстве и статусе судей. Нечеткие формулировки повышают риск произвольных действий и могут быть использованы как средство давления на судей.

Комиссия подчеркивает, что с учетом серьезности возможных последствий к дисциплинарным производствам должны применяться высокие стандарты юридической определенности и предсказуемости: закон должен быть настолько четким, чтобы судья мог однозначно понимать условия, при которых наступает санкция.

Одной из ключевых рекомендаций Венецианской комиссии стало внедрение единого стандарта субъективной стороны дисциплинарного проступка. Комиссия подчеркнула, что дисциплинарная ответственность судьи должна наступать только при наличии умысла или грубой небрежности. В то же время добросовестные ошибки в применении права, толковании законодательства или оценке доказательств, как правило, не могут быть основанием для дисциплинарного преследования, поскольку такие ошибки должны исправляться средствами судебного контроля — прежде всего путем апелляционного или кассационного пересмотра судебных решений. Такой подход призван не допустить превращения дисциплинарной процедуры в механизм влияния на независимость судьи через оценку содержания его процессуальной деятельности.

Защита от игнорирования объективной реальности, в которой работает судья

Особое внимание Венецианская комиссия уделила необходимости учета реальных условий осуществления правосудия. В Выводе указано, что дисциплинарные органы не могут оценивать поведение судьи изолированно от объективных обстоятельств, в которых он осуществляет свои полномочия. Соблюдение процессуальных сроков напрямую зависит не только от организации работы конкретного судьи, но и от кадрового обеспечения суда, уровня его технической оснащенности, количества вакантных должностей, нагрузки и других организационных факторов.

Именно поэтому Комиссия подчеркивает, что судья не должен нести дисциплинарную ответственность за задержки, вызванные структурными недостатками функционирования судебной системы. В украинских реалиях, где значительное количество судов работает в условиях хронического кадрового дефицита, чрезмерной нагрузки и военного положения, эта рекомендация приобретает особое значение. Возложение дисциплинарной ответственности без надлежащей оценки таких обстоятельств фактически означало бы перекладывание на судей ответственности за недостатки организации судебной власти, устранение которых является обязанностью государства.

Коллегиальная ответственность: границы индивидуальной вины

Особое внимание Венецианская комиссия уделила вопросу индивидуализации дисциплинарной ответственности судей во время коллегиального рассмотрения дел. Комиссия исходит из того, что дисциплинарное взыскание может применяться только после установления личной вины конкретного судьи, а не на основании его формального участия в составе судебной коллегии.

Особое значение эта позиция приобретает ввиду принципа тайны совещательной комнаты. Поскольку процесс обсуждения и голосования судей является конфиденциальным, дисциплинарный орган не может презумировать одинаковую степень ответственности всех членов коллегии только потому, что окончательное решение принималось совместно. При отсутствии доказательств личного противоправного поведения каждого судьи возложение дисциплинарной ответственности на всю коллегию противоречит принципу индивидуальной вины и создает риск коллективной ответственности, несовместимой с международными стандартами независимости судебной власти.

Санкции и принцип пропорциональности

Венецианская комиссия также критически оценила предложенную систему классификации дисциплинарных проступков на незначительные, серьезные и существенные. По мнению Комиссии, критерии такого разграничения остаются недостаточно определенными, что создает риск неодинакового применения дисциплинарного законодательства и чрезмерно широкого усмотрения дисциплинарного органа при определении тяжести одного и того же нарушения.

Отдельные замечания касались и видов дисциплинарных взысканий. В частности, Комиссия рекомендовала исключить направление судьи в Национальную школу судей Украины из перечня дисциплинарных санкций, подчеркнув, что профессиональное обучение должно быть инструментом повышения квалификации, а не формой наказания. Кроме того, применение такой суровой меры, как перевод судьи в суд более низкого уровня, по мнению Комиссии, может быть оправданным только в исключительных случаях, когда речь идет о наиболее тяжких дисциплинарных проступках, при условии соблюдения принципы пропорциональности и надлежащего мотивирования соответствующего решения.

Вывод 2025 года предостерегает Украину от превращения дисциплинарной системы в механизм статистического контроля. Если ВСП будет игнорировать объективную перегруженность судей и наказывать за «затягивание» без доказывания умысла, это приведет к разрушению независимости судебной власти.

Международная практика

Международные стандарты исходят из простой аксиомы: дисциплинарная ответственность судьи является исключительно персональной, а государство не может перекладывать на судей последствия собственных кадровых или организационных проблем. Анализ практики ЕСПЧ, Венецианской комиссии, а также подходов европейских государств и США свидетельствует, что концепция привлечения к ответственности всей коллегии за задержку, допущенную судьей-докладчиком, не имеет поддержки в международном праве. Именно поэтому применение «коллективной поруки» не находит аналогов в проанализированной международной практике.

В большинстве развитых демократий ответственность за задержку изготовления решения никогда не возлагается на всю коллегию автоматически.

Индивидуализация ответственности

Международный опыт подтверждает, что дисциплинарная ответственность за нарушение сроков изготовления судебных решений имеет индивидуальный характер и не может возлагаться на всех членов судебной коллегии только из-за участия в рассмотрении дела. Практика европейских государств исходит из того, что ответственность несет тот судья, на которого возложена обязанность подготовки решения или которым допущено личное дисциплинарное нарушение, тогда как другие члены коллегии не могут отвечать за действия или бездействие своего коллеги.

Франция

В соответствии со статьей 450 Гражданского процессуального кодекса Франции функции судей четко разграничены. Председательствующий организует судебное разбирательство и определяет дату провозглашения решения, тогда как судья-докладчик (juge rapporteur) отвечает за подготовку текста решения в тех категориях дел, где назначается juge rapporteur. Даже если государство выплачивает компенсацию за чрезмерную продолжительность рассмотрения дела, вопрос возможной ответственности конкретного судьи решается только при условии доказывания его личной вины.

США

В федеральных апелляционных судах после принятия решения большинством голосов написание текста поручается одному определенному authoring judge. Именно на него возлагается ответственность за своевременную подготовку решения. Другие судьи коллегии могут высказывать замечания или предложения к проекту, однако не несут дисциплинарной ответственности за задержку его написания, поскольку не имеют процессуальных полномочий контролировать темп работы судьи-автора.

Великобритания

Судьи осуществляют правосудие независимо друг от друга даже в составе коллегии. В практике Англии и Уэльса ответственность за подготовку текста решения связывается с конкретным судьей, который его готовит, ответственность возлагается исключительно на него. Председательствующий или другие члены коллегии не отвечают за бездействие коллеги, ведь принцип судейской независимости исключает возможность внутреннего принуждения или контроля за содержанием и сроками подготовки судебного решения.

Таким образом, международная практика демонстрирует единый подход: дисциплинарная ответственность судьи является персональной, а не коллективной. Именно поэтому возложение ответственности на всех членов судебной коллегии за задержку, допущенную судьей-докладчиком, существенно отличается от стандартов, сформировавшихся в ведущих правовых системах демократических государств.

Критерии «затягивания» и временные ориентиры

Отдельного внимания заслуживает международный подход к оценке задержек с подготовкой судебных решений. Практика европейских государств исходит из того, что не каждое нарушение процессуального срока автоматически составляет дисциплинарный проступок. Решающее значение имеют причины задержки, ее системность и наличие личной вины судьи.

Германия

Судебные решения должны быть подготовлены в разумный срок, который обычно составляет несколько недель после завершения рассмотрения дела. Однако дисциплинарные меры применяются только тогда, когда задержка является безосновательной и не объясняется объективными обстоятельствами, в частности чрезмерной нагрузкой, сложностью дела или другими независимыми от судьи факторами.

Великобритания

Практика судов Англии и Уэльса исходит из того, что ориентиром судебной практики является около трех месяцев после завершения слушаний. Если задержка достигает десяти-двенадцати месяцев, это может стать основанием для вмешательства апелляционной инстанции из-за нарушения права на справедливый суд. В то же время дисциплинарная ответственность судьи применяется только в случаях систематического и безосновательного неисполнения служебных обязанностей, а не из-за отдельных задержек, вызванных кризисными условиями работы судебной системы.

Италия

Дисциплинарный проступок образует только повторяющаяся, существенная и неоправданная задержка в осуществлении правосудия. Если причиной является чрезмерное накопление нерассмотренных дел или другие системные проблемы, государство компенсирует нарушение права на рассмотрение дела в разумный срок в соответствии с Законом Пинто, тогда как судья не подлежит дисциплинарному наказанию при отсутствии личной вины и при условии, что он принимал меры для надлежащей организации своей работы.

Таким образом, международная практика проводит четкую грань между техническим нарушением сроков и дисциплинарным проступком. Сам по себе факт задержки не является достаточным основанием для дисциплинарной ответственности: компетентный орган должен установить, что она была лично виновной, систематической, неоправданной и не обусловленной объективными недостатками функционирования судебной системы. Именно такой подход соответствует принципам независимости судей, пропорциональности и юридической определенности.

Механизмы контроля

Сравнительный анализ свидетельствует, что международная практика не сводит контроль за сроками подготовки судебных решений исключительно к дисциплинарным санкциям. Во многих странах приоритет отдается механизмам прозрачности, которые стимулируют судей устранять задержки без вмешательства в их независимость.

В США одним из таких механизмов является система Civil Justice Reform Act (CJRA) Reports. Дважды в год федеральные суды обнародуют перечень судей, у которых дела или судебные решения остаются неразрешенными более шести месяцев. Такая информация является открытой и имеет прежде всего репутационный эффект, побуждая судей ликвидировать накопившиеся дела без применения дисциплинарных взысканий. При этом сам факт включения в такой отчет не означает автоматического дисциплинарного производства или наказания.

Выводы для Украины

Международные стандарты демонстрируют принципиально иной подход к дисциплинарной ответственности судей, нежели тот, который в последнее время прослеживается в отдельных решениях Высшего совета правосудия относительно так называемого «совместного бездействия» членов коллегии. Привлечение к ответственности всех судей коллегии за задержку с подготовкой полного текста решения судьей-докладчиком не согласуется с принципами индивидуальной ответственности и предсказуемости дисциплинарного законодательства.

Отдельные подходы, прослеживающиеся в дисциплинарной практике, могут создавать риск превращения дисциплинарной процедуры в инструмент статистического контроля, если ответственность будет связываться не с доказанной личной виной, а с последствиями системного кадрового дефицита и перегруженности судов.

Международные рекомендации свидетельствуют, что одним из возможных путей является не расширение «коллективной поруки» членов судебной коллегии, а возвращение к базовым принципам верховенства права — индивидуальной ответственности, доказыванию умысла или грубой небрежности и официальному признанию аномальной нагрузки объективным обстоятельством, которое может исключать состав дисциплинарного проступка. Именно такой подход рекомендуют Венецианская комиссия, Консультативный совет европейских судей и современная практика Большой Палаты Верховного Суда.

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