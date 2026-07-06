Совладелица без согласия остальных отключила газ в доме — суд обязал газового оператора за свой счет восстановить газоснабжение

Апелляционный суд признал прекращение газоснабжения незаконным из-за отсутствия письменного согласия всех совладельцев.

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Черновицкий апелляционный суд оставил без изменений решение Шевченковского районного суда г. Черновцов, которым на оператора газораспределительных сетей была возложена обязанность за свой счет восстановить безосновательно прекращенную подачу газа в жилой дом.

В чем заключался спор

Истица – пенсионерка, которая в начале полномасштабного вторжения РФ проживала на линии соприкосновения, в зоне активных боевых действий в Донецкой области. За неделю до временной оккупации она была вынуждена оставить свое жилье и имущество и уехать в Черновцы, где временно поселилась вместе с внучкой в доме по устному разрешению его тогдашней владелицы проживать бесплатно. После смерти последней ее дочь, унаследовавшая долю дома, в феврале 2023 года официально оформила проживание истицы в соответствии с государственно-волонтерским проектом и заключила с ней письменный договор как с внутренне перемещенным лицом. Женщина получила право на бесплатное пользование 1/3 частью жилого дома (комнатой, кухней, подсобными помещениями и приусадебным земельным участком) и исправно оплачивала все коммунальные услуги.

Газ отключили без согласия всех совладельцев

Суды установили, что указанный дом находится в совместной собственности пяти лиц. В июле 2025 года одна из совладелиц дома в одностороннем порядке обратилась к оператору газораспределительной системы с заявлением о присоединении к договору газоснабжения, а в тот же день — с заявлением о его расторжении, оплатив стоимость соответствующих работ, без письменного согласия остальных совладельцев, как того требует законодательство. В результате дом остался без газа, что лишило истицу возможности отапливать жилье и пользоваться газовыми приборами.

Двое совладельцев письменно поддержали исковые требования и заявили, что не давали согласия на отключение газа. При этом совладелица, инициировавшая отключение газа, вместе с двумя другими владельцами никаких объяснений суду не предоставила.

Что установили суды

Суды обеих инстанций признали отключение неправомерным ввиду отсутствия доказательств письменного согласия всех совладельцев как на подписание заявления о присоединении к условиям договора о распределении природного газа, так и на прекращение распределения природного газа на объект, что противоречит требованиям Кодекса газораспределительных систем.

Вместе с тем суды признали истицу фактическим потребителем, поскольку она с момента заключения договора в течение длительного времени фактически потребляла природный газ, получая услуги по его поставке, и оплачивала его стоимость, поэтому считается давшей согласие на присоединение к условиям «Типового договора о распределении природного газа» в соответствии со ст. 634 ГК Украины независимо от того, на чье имя формально открыт лицевой счет.

Апелляционный суд сослался на практику Верховного Суда

Черновицкий апелляционный суд в своем постановлении дополнительно сослался на практику Верховного Суда, согласно которой потребитель является более слабой стороной в обязательстве и нуждается в особой правовой защите, а государство должно поддерживать разумный баланс между интересами поставщика услуг и потребителя.

Суд также привёл заключение Верховного Суда от 04.11.2020 по делу № 552/3332/19 о том, что поставщики газа, являясь монополистами в этой сфере, не должны злоупотреблять своими правами, а отключение потребителя возможно только при наличии законных оснований.

Суд учел статус переселенки

Отдельно апелляционный суд подчеркнул статус истицы как внутренне перемещенного лица — представительницы уязвимой категории населения, оказавшейся в сложных жизненных обстоятельствах, являющейся пожилым человеком с различными проблемами со здоровьем и лишившейся постоянного места жительства в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В соответствии с Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», заключив договор, истица имела законные ожидания и надежды на надлежащие условия проживания.

Что решил суд

Апелляционный суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным, а доводы апелляционной жалобы — сводящимися лишь к несогласию с его выводами.

Постановление Черновицкого апелляционного суда вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Верховный Суд в течение тридцати дней.

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