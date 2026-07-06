Совладелица без согласия остальных отключила газ в доме — суд обязал газового оператора за свой счет восстановить газоснабжение
Черновицкий апелляционный суд оставил без изменений решение Шевченковского районного суда г. Черновцов, которым на оператора газораспределительных сетей была возложена обязанность за свой счет восстановить безосновательно прекращенную подачу газа в жилой дом.
В чем заключался спор
Истица – пенсионерка, которая в начале полномасштабного вторжения РФ проживала на линии соприкосновения, в зоне активных боевых действий в Донецкой области. За неделю до временной оккупации она была вынуждена оставить свое жилье и имущество и уехать в Черновцы, где временно поселилась вместе с внучкой в доме по устному разрешению его тогдашней владелицы проживать бесплатно. После смерти последней ее дочь, унаследовавшая долю дома, в феврале 2023 года официально оформила проживание истицы в соответствии с государственно-волонтерским проектом и заключила с ней письменный договор как с внутренне перемещенным лицом. Женщина получила право на бесплатное пользование 1/3 частью жилого дома (комнатой, кухней, подсобными помещениями и приусадебным земельным участком) и исправно оплачивала все коммунальные услуги.
Газ отключили без согласия всех совладельцев
Суды установили, что указанный дом находится в совместной собственности пяти лиц. В июле 2025 года одна из совладелиц дома в одностороннем порядке обратилась к оператору газораспределительной системы с заявлением о присоединении к договору газоснабжения, а в тот же день — с заявлением о его расторжении, оплатив стоимость соответствующих работ, без письменного согласия остальных совладельцев, как того требует законодательство. В результате дом остался без газа, что лишило истицу возможности отапливать жилье и пользоваться газовыми приборами.
Двое совладельцев письменно поддержали исковые требования и заявили, что не давали согласия на отключение газа. При этом совладелица, инициировавшая отключение газа, вместе с двумя другими владельцами никаких объяснений суду не предоставила.
Что установили суды
Суды обеих инстанций признали отключение неправомерным ввиду отсутствия доказательств письменного согласия всех совладельцев как на подписание заявления о присоединении к условиям договора о распределении природного газа, так и на прекращение распределения природного газа на объект, что противоречит требованиям Кодекса газораспределительных систем.
Вместе с тем суды признали истицу фактическим потребителем, поскольку она с момента заключения договора в течение длительного времени фактически потребляла природный газ, получая услуги по его поставке, и оплачивала его стоимость, поэтому считается давшей согласие на присоединение к условиям «Типового договора о распределении природного газа» в соответствии со ст. 634 ГК Украины независимо от того, на чье имя формально открыт лицевой счет.
Апелляционный суд сослался на практику Верховного Суда
Черновицкий апелляционный суд в своем постановлении дополнительно сослался на практику Верховного Суда, согласно которой потребитель является более слабой стороной в обязательстве и нуждается в особой правовой защите, а государство должно поддерживать разумный баланс между интересами поставщика услуг и потребителя.
Суд также привёл заключение Верховного Суда от 04.11.2020 по делу № 552/3332/19 о том, что поставщики газа, являясь монополистами в этой сфере, не должны злоупотреблять своими правами, а отключение потребителя возможно только при наличии законных оснований.
Суд учел статус переселенки
Отдельно апелляционный суд подчеркнул статус истицы как внутренне перемещенного лица — представительницы уязвимой категории населения, оказавшейся в сложных жизненных обстоятельствах, являющейся пожилым человеком с различными проблемами со здоровьем и лишившейся постоянного места жительства в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину.
В соответствии с Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», заключив договор, истица имела законные ожидания и надежды на надлежащие условия проживания.
Что решил суд
Апелляционный суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным, а доводы апелляционной жалобы — сводящимися лишь к несогласию с его выводами.
Постановление Черновицкого апелляционного суда вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Верховный Суд в течение тридцати дней.
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