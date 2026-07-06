Бронирование сверх лимита: бизнес может потерять статус критически важного

Превышение лимита забронированных — это не просто формальное нарушение, а прямое основание для потери предприятием статуса критически важного.

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С принятием Постановления КМУ № 862, правительство внесло очередные коррективы в базовые правила бронирования, определенные Постановлениями № 76 и № 692. Основная цель изменений по замыслу Кабмина — усиление энергетической безопасности, поддержка оборонных IT-проектов и ликвидация пробелов в учете военнообязанных, имеющих несколько оснований для отсрочки.

Новые правила создают новую временную рамку для бизнеса: большинство действующих решений о критичности будут сохранять силу только до 1 сентября 2026 года, если предприятия не подтвердят свое соответствие новым критериям.

Правительство урегулировало вопрос двойного учета военнообязанных. Согласно новой редакции пункта 12 Порядка № 76, работники, имеющие отсрочку по другим причинам, предусмотренным статьей 23 Закона о мобилизации, или работающие по совместительству на нескольких критических предприятиях, теперь учитываются в общем количестве военнообязанных только по одному месту работы. Критерием выбора становится место работы, по которому срок трудовых отношений является наибольшим. Это правило вступает в силу с 3 июля 2026 года.

Государственные органы, определяющие критичность предприятий, получают расширенный доступ к данным через Портал Дія. Теперь они в режиме реального времени могут видеть:

Общее количество военнообязанных на предприятии.

Количество уже забронированных работников и установленный лимит.

Количество работников, забронированных сверх лимита.

До 1声сентября 2026 года Минобороны и Минцифры должны обеспечить полное электронное взаимодействие между своими ресурсами для передачи сведений из Единого перечня для бронирования. Более того, Минобороны обязано в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу Постановления № 862 внести в Реестр «Обериг» информацию о сроках действия всех существующих отсрочек.

Превышение лимита бронирования

Министерство экономики письмом № 27-11/60569-07 разъяснило критически важный вопрос превышения установленных объемов бронирования военнообязанных и внедрения новых правил их учета.

Так, в случае выявления превышения лимитов бронирования, руководители предприятий обязаны в течение десяти рабочих дней подать через Портал Дія заявление в электронной форме об аннулировании «лишних» бронирований.

Министерство экономики подчеркивает, что превышение лимитов является прямым основанием для отмены предприятию статуса критически важного. Это приведет к потере права на бронирование всего персонала.

Минэкономики совместно с Минобороны осуществляют непрерывный контроль объемов бронирования на основе данных, внесенных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Если предприятие самостоятельно не устранит превышение в определенный 10-дневный срок, Минэкономики будет принимать решение об отмене статуса критически важного для функционирования экономики.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Министерство экономики сообщило о начале проверки соблюдения установленных лимитов бронирования военнообязанных работников. По результатам анализа информации, полученной от Министерства обороны, зафиксированы случаи превышения разрешенных объемов бронирования. В связи с этим работодателям направляются официальные письма с требованием устранить нарушения. Речь идет о необходимости безотлагательно аннулировать отсрочки работников, забронированных сверх установленных ограничений.

Прежде всего необходимо проверить правильность расчетов государственного органа, ведь на практике уже фиксируются случаи, когда к превышению квоты ошибочно причисляют всех работников-совместителей, даже если их другое место работы не является критически важным предприятием.

Сначала стоит провести проверку информации относительно совместительства работников, по возможности получить подтверждение их статуса у других работодателей, а уже после этого принимать решение. Если расчеты госоргана ошибочны, целесообразно направить мотивированное письмо с возражениями и требованием пересмотреть данные. Если же превышение подтверждается, предприятию стоит вовремя привести количество забронированных работников в соответствие с законодательством, чтобы не рисковать потерей статуса критически важного.

Подтверждение соответствия предприятия критерию относительно уровня средней заработной платы

Правительство установило, что все решения об определении предприятий критически важными, которые были действующими по состоянию на конец мая 2026 года, сохраняют свою силу только до 1 сентября 2026 года. Чтобы автоматическая отмена статуса 1 сентября не произошла, предприятия должны пройти процедуру пересмотра.

Для этого до 10 августа 2026 года необходимо подать в соответствующий орган власти следующий пакет документов:

Справку о размере начисленной средней заработной платы застрахованных лиц-работников за последний календарный месяц.

Налоговый расчет сумм дохода, начисленного в пользу физических лиц, сумм удержанного налога и начисленного единого взноса (ЕСВ) за последний календарный месяц.

Эти данные должны подтвердить соответствие предприятия критерию относительно уровня средней заработной платы, который является обязательным для поддержания статуса критически важного для функционирования экономики.

Если документы поданы до 10 августа, норма об автоматическом прекращении действия статуса 1 сентября не применяется. Решение об определении предприятия критически важным продолжает действовать в течение всего срока, на который оно было принято изначально.

Если документы не поданы или поданы после 10 августа, статус критически важного предприятия аннулируется 1 сентября 2026 года. Вместе с ним теряют силу и все отсрочки, предоставленные военнообязанным работникам этого предприятия.

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