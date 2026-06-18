  1. Публикации
  2. / В Украине

Бронирование сверх лимита: у бизнеса есть только 10 дней на аннулирование отсрочек

20:00, 18 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Минэкономики выявило превышение лимитов бронирования: предприятиям дали 10 дней на аннулирование сверхнормативных отсрочек.
Бронирование сверх лимита: у бизнеса есть только 10 дней на аннулирование отсрочек
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство уточнило сроки действия статуса критически важных предприятий и порядок его повторного подтверждения, что напрямую повлияет на возможность бронирования работников.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», согласно постановлению Кабинета Министров №692, все решения о признании предприятий, учреждений и организаций критически важными, принятые до 2 июня 2026 года, действуют только до окончания срока их действия, но в любом случае — не дольше чем до 1 сентября.

Это означает, что до конца лета предприятия должны повторно пройти процедуру подтверждения критичности по обновлённым критериям. Массового прекращения бронирования в один день не ожидается, однако для части работников отсрочки могут завершиться именно 1 сентября — если работодатель не успеет подтвердить статус. Если предприятие не проходит повторное подтверждение в установленные сроки, его статус критически важного аннулируется, что автоматически приводит к потере действующих отсрочек для забронированных работников.

Также постановлением введены обновлённые финансовые критерии для подтверждения критичности. В частности, средняя заработная плата работников за последний календарный месяц должна составлять не менее трёх минимальных зарплат — 25 941 грн до налогообложения.

Для предприятий, работающих в районах боевых действий, установлен пониженный порог — 2,5 минимальной зарплаты, или 21 618 грн.

В случае несоответствия этим требованиям предприятие не сможет получить обновлённый статус критически важного, а следовательно, потеряет возможность бронирования персонала после 1 сентября.

Работодателям дали 10 дней на аннулирование сверхнормативных отсрочек

В частности, Министерство экономики сообщило о начале проверки соблюдения установленных лимитов бронирования военнообязанных работников. По результатам анализа информации, полученной от Министерства обороны, зафиксированы случаи превышения разрешённых объёмов бронирования — как минимум на одного человека.

В связи с этим работодателям направляются официальные письма с требованием устранить нарушения. Речь идёт о необходимости незамедлительно аннулировать отсрочки работников, забронированных сверх установленных ограничений.

В соответствии с изменениями, внесёнными постановлением КМУ от 30.05.2026 №692, руководители критически важных предприятий и учреждений обязаны в течение 10 рабочих дней с момента превышения установленных лимитов по количеству военнообязанных работников подавать через портал «Дія» электронное заявление об аннулировании бронирования таких работников.

Также в письмах отмечается, что предоставленная отсрочка может быть аннулирована в случае превышения установленных ограничений по представлению руководителя предприятия или органа власти. Превышение лимитов бронирования может стать основанием для отмены статуса критически важного предприятия, что напрямую влияет на возможность дальнейшего бронирования работников.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде подняли вопрос относительно необходимости пересмотра подходов к бронированию работников предприятий, задействованных в обеспечении оборонных потребностей, но формально не имеющих прямых государственных контрактов. В Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отметили, что предприятия, непосредственно работающие на нужды обороны, существенных изменений в подходах к бронированию не почувствуют.

В то же время часть компаний реального сектора экономики может не соответствовать повышенным требованиям, в частности относительно уровня средней заработной платы, который учитывается при определении права на бронирование работников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес мобилизация отсрочка бронирование воинский учет

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Бронирование сверх лимита: у бизнеса есть только 10 дней на аннулирование отсрочек

Минэкономики выявило превышение лимитов бронирования: предприятиям дали 10 дней на аннулирование сверхнормативных отсрочек.

Мать подарила дочери дом, рассчитывая на уход, а та перестала помогать: ВС объяснил, можно ли отменить договор

Суд подчеркнул, что для разрешения спора о недействительности договора дарения вследствие ошибки необходимо полно исследовать обстоятельства, которые могут свидетельствовать о непонимании дарителем правовой природы сделки.

Конфликт в стенах ОГП: ВСП закрыл дисциплинарное дело в отношении прокурора

ВCП отменил дисциплинарное взыскание с прокурора Генинспекции Офиса Генпрокурора Александра Бондаренко.

В Полтавской области полиция проиграла дело о пьяном вождении в суде из-за неверного показателя температуры на чеке «Драгера»

Внимательность к деталям в протоколе и чеке алкотестера может стать решающей в сохранении права управления и избежании несправедливого штрафа.

ВСП пересмотрел дело прокурора из Киева Олега Билоуса за несвоевременную декларацию добродетели после решения ВС

ВСП пересмотрел дисциплинарное дело прокурора Олега Белоуса после решения Верховного Суда.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]