Бронирование сверх лимита: у бизнеса есть только 10 дней на аннулирование отсрочек

Минэкономики выявило превышение лимитов бронирования: предприятиям дали 10 дней на аннулирование сверхнормативных отсрочек.

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Правительство уточнило сроки действия статуса критически важных предприятий и порядок его повторного подтверждения, что напрямую повлияет на возможность бронирования работников.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», согласно постановлению Кабинета Министров №692, все решения о признании предприятий, учреждений и организаций критически важными, принятые до 2 июня 2026 года, действуют только до окончания срока их действия, но в любом случае — не дольше чем до 1 сентября.

Это означает, что до конца лета предприятия должны повторно пройти процедуру подтверждения критичности по обновлённым критериям. Массового прекращения бронирования в один день не ожидается, однако для части работников отсрочки могут завершиться именно 1 сентября — если работодатель не успеет подтвердить статус. Если предприятие не проходит повторное подтверждение в установленные сроки, его статус критически важного аннулируется, что автоматически приводит к потере действующих отсрочек для забронированных работников.

Также постановлением введены обновлённые финансовые критерии для подтверждения критичности. В частности, средняя заработная плата работников за последний календарный месяц должна составлять не менее трёх минимальных зарплат — 25 941 грн до налогообложения.

Для предприятий, работающих в районах боевых действий, установлен пониженный порог — 2,5 минимальной зарплаты, или 21 618 грн.

В случае несоответствия этим требованиям предприятие не сможет получить обновлённый статус критически важного, а следовательно, потеряет возможность бронирования персонала после 1 сентября.

Работодателям дали 10 дней на аннулирование сверхнормативных отсрочек

В частности, Министерство экономики сообщило о начале проверки соблюдения установленных лимитов бронирования военнообязанных работников. По результатам анализа информации, полученной от Министерства обороны, зафиксированы случаи превышения разрешённых объёмов бронирования — как минимум на одного человека.

В связи с этим работодателям направляются официальные письма с требованием устранить нарушения. Речь идёт о необходимости незамедлительно аннулировать отсрочки работников, забронированных сверх установленных ограничений.

В соответствии с изменениями, внесёнными постановлением КМУ от 30.05.2026 №692, руководители критически важных предприятий и учреждений обязаны в течение 10 рабочих дней с момента превышения установленных лимитов по количеству военнообязанных работников подавать через портал «Дія» электронное заявление об аннулировании бронирования таких работников.

Также в письмах отмечается, что предоставленная отсрочка может быть аннулирована в случае превышения установленных ограничений по представлению руководителя предприятия или органа власти. Превышение лимитов бронирования может стать основанием для отмены статуса критически важного предприятия, что напрямую влияет на возможность дальнейшего бронирования работников.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде подняли вопрос относительно необходимости пересмотра подходов к бронированию работников предприятий, задействованных в обеспечении оборонных потребностей, но формально не имеющих прямых государственных контрактов. В Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отметили, что предприятия, непосредственно работающие на нужды обороны, существенных изменений в подходах к бронированию не почувствуют.

В то же время часть компаний реального сектора экономики может не соответствовать повышенным требованиям, в частности относительно уровня средней заработной платы, который учитывается при определении права на бронирование работников.

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